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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Sassuolo'dan o yıldız isim için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin çok istediği futbolcunun ezeli rakiplerin de radarında olduğu aktarıldı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Çizme medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Sassuolo'nun Fransız yıldızı Armand Lauriente için harekete geçti ve İtalyan ekibiyle görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Haberde; "Fenerbahçe, Armand Lauriente için Sassuolo'ya 20 milyon euroluk bir teklif yaptı.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Türk kulübü bu transferde oldukça ısrarcı gözüküyor" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

ÇİZME'DE DUYURULDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da "Fenerbahçe diğer transfer operasyonlarını tamamlayamazsa ilk sırada olmasa da Lauriente listesinde" mesajını paylaştı.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2022'den bu yana Sassuolo forması giyiyor ve 2029'a kadar da sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

İtalyan medyası, Sassuolo'nun Lauriente'yi 25 milyon euronun altına bırakmayacağını ileri sürüyor.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

MAYIS AYINDA UZATTI

Arman Lauriente, Sassuolo'yla 2027'de bitecek olan sözleşmesini 15 Mayıs'ta 2029'a kadar uzattı.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

Oyuncu, 2022'de Lorient'ten 10 milyon euroya transfer edilmişti.

Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!

EZELİ RAKİPLER DE İSTİYOR

Sadece Fenerbahçe değil, Armand Lauriente'yi isteyen... Sarı-lacivertlilerin ezeli rakipleri; Beşiktaş ve Trabzonspor da Fransız kanat oyuncusunu transfer listesinde bulunduruyor.

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