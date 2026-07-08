Fenerbahçe'den Sassuolo'nun yıldızına transfer kancası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak Sassuolo'dan o yıldız isim için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin çok istediği futbolcunun ezeli rakiplerin de radarında olduğu aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Türk kulübü bu transferde oldukça ısrarcı gözüküyor" ifadeleri kullanıldı.
ÇİZME'DE DUYURULDU
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da "Fenerbahçe diğer transfer operasyonlarını tamamlayamazsa ilk sırada olmasa da Lauriente listesinde" mesajını paylaştı.
Geçtiğimiz sezonlarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2022'den bu yana Sassuolo forması giyiyor ve 2029'a kadar da sözleşmesi devam ediyor.
İtalyan medyası, Sassuolo'nun Lauriente'yi 25 milyon euronun altına bırakmayacağını ileri sürüyor.
MAYIS AYINDA UZATTI
Arman Lauriente, Sassuolo'yla 2027'de bitecek olan sözleşmesini 15 Mayıs'ta 2029'a kadar uzattı.
Oyuncu, 2022'de Lorient'ten 10 milyon euroya transfer edilmişti.
EZELİ RAKİPLER DE İSTİYOR
Sadece Fenerbahçe değil, Armand Lauriente'yi isteyen... Sarı-lacivertlilerin ezeli rakipleri; Beşiktaş ve Trabzonspor da Fransız kanat oyuncusunu transfer listesinde bulunduruyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.