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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transfer...

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transfer...

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya, taraftarını coşturacak bir transfere imza atmayı planlarken gündemdeki isim İngiliz yıldız. Futbolcuyla ilgili gelen haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, forvet transferinde önemli bir adım attı.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

Vedat Muriç'in sakatlığı sonrası gaza basan sarı-lacivertliler, Aston Villa'nın yıldız ismi Ollie Watkins ile her konuda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

Yönetimin, 30 yaşındaki İngiliz santrfor ile 3 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

Anlaşmaya göre Watkins'in Fenerbahçe'den yıllık 9 milyon euro kazanacağı ve deneyimli futbolcunun sarı-kanarya'nın sunduğu tüm şartları kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

25 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

Sarı-lacivertlilerde şimdi gözler Ada ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için geçtiğimiz hafta resmi temaslar başladı.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

Aston Villa, tecrübeli golcüsü için Fenerbahçe'den ilk etapta 35 milyon euro istedi. Sarı-lacivertliler ise 25 milyon euroya kadar çıktı.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildiği ve arada sadece küçük detayların kaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

Fenerbahçe'nin Ollie Watkins transferini de bu hafta sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transferi...

İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK

Futbola Exeter altyapısında başlayan Ollie Watkins, ardından Brentford'a, buradan da Aston Villa'ya geçti.

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