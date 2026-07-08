Fenerbahçe'de büyük sevinç! Sıradaki transfer...
Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya, taraftarını coşturacak bir transfere imza atmayı planlarken gündemdeki isim İngiliz yıldız. Futbolcuyla ilgili gelen haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 06:50
Anlaşmaya göre Watkins'in Fenerbahçe'den yıllık 9 milyon euro kazanacağı ve deneyimli futbolcunun sarı-kanarya'nın sunduğu tüm şartları kabul ettiği belirtildi.
25 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
Sarı-lacivertlilerde şimdi gözler Ada ekibiyle yürütülen bonservis görüşmelerine çevrildi. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Watkins için geçtiğimiz hafta resmi temaslar başladı.
Aston Villa, tecrübeli golcüsü için Fenerbahçe'den ilk etapta 35 milyon euro istedi. Sarı-lacivertliler ise 25 milyon euroya kadar çıktı.
İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydedildiği ve arada sadece küçük detayların kaldığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Ollie Watkins transferini de bu hafta sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.
İLK KEZ ÜLKE DIŞINA ÇIKACAK
Futbola Exeter altyapısında başlayan Ollie Watkins, ardından Brentford'a, buradan da Aston Villa'ya geçti.
6 sezondur Villa'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, ilk kez ülkesinin dışına çıkacak.
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