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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Geçtiğimiz sezonu 6 aylık kiralık sözleşmeyle Fenerbahçe'de geçiren Jhon Duran, yeniden Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan ve sarı-kırmızılı yönetimle görüşmelerini sürdüren 22 yaşındaki golcünün, bu transferin gerçekleşmesi adına önemli bir fedakârlık yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 14:23
Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Son şampiyon Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde nokta atışı hamleler yaparak kadrosunun gücüne güç katmayı hedefliyor.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Cimbom'da en çok merak edilen konulardan biri ise forvet hattına yapılacak takviye.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Bu doğrultuda yönetim, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Jhon Duran'ı gündemine almıştı.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Galatasaray'a transfer olmak için sarı kırmızıların tüm şartlarını kabul eden ve yönetiminden imza için haber bekleyen Jhon Duran'ın, Cimbom'a gelmek için büyük bir fedakarlık yaptığı öğrenildi.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Suudi ekibi Al Nassr'dan yıllık 20 milyon Euro kazanan 22 yaşındaki golcünün, Aslan ile yıllık 5 milyon Euro'ya anlaştığı belirtildi.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Kalan rakamın ise Suudi ekibi tarafından karşılanmayacağı öğrenildi.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

Takvim'de yer alan habere göre; Duran, transfer için 15 milyon Euro'luk maaşını bırakacak.

Jhon Duran'dan Galatasaray'a transfer olmak için büyük fedakarlık

GEÇEN SEZON 30 MAÇA ÇIKTI!

Jhon Duran geçtiğimiz sezon toplam 30 karşılaşmada görev aldı. Genç oyuncu çıktığı 30 maçta 7 gol ve 3 asistle oynadı.

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