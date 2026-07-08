Transferde yoğun mesai harcayan ve önemli adımlar atan Beşiktaş, gözünü Luis Henrique'ye çevirdi. Tuttomercato'nun haberinde, Inter'de oynayan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için girişimlerin başladığı ifade edildi. Siyahbeyazlıların, Brezilyalı futbolcu için temasları kurduğu kaydedildi. Yönetimin, Luis Henrique'yi çok istediği ve görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. İtalyan ekibiyle Haziran 2030'a kadar sösleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

ITALIANO'DAN ONAY GELDİ

ile geçen sezon 46 resmi maça çıkan Luis Henrique, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

24 yaşındaki yıldızı İtalya Serie A'dan çok iyi tanıyan Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun Beşiktaş'a transferine onay verdiği kaydedildi. Sağ kanat ve sol kanatta oynayan 24 yaşındaki futbolcu konusunda çalışmaların devam edeceği bildirildi. Luis Henrique, İnter'de 2025-26 sezonunda İtalya Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası'nı kaldırmıştı.

Öte yandan satın alma opsiyonlu kiralama yöntemi de gündemde.

MERKEZ DE DE OYNUYOR

Esas mevkii sağ kanat olan Luis Henrique, orta sahada merkezde de oynayabiliyor. İnter'de bazı maçlarda merkeze de kayan Brezilyalı futbolcu, iki ayağını da kullanabiliyor. Ssol kanatta da oynayabilmesi avantaj olarak görülüyor.

ITALIANO'YA RAKİP OLDU

Luis Henrique, 2025-2026 sezonunda İnter formasıyla Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'ya rakip olmuştu. Serie A'da ve İtalya Süper Kupası'nda Bologna'ya karşı 3 kez sahaya çıkan Henrique, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.