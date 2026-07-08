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Haberler Voleybol Filenin Sultanları Polonya'yı mağlup ederek 3. haftaya galibiyetle başladı!

Filenin Sultanları Polonya'yı mağlup ederek 3. haftaya galibiyetle başladı!

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'yı 3-1 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 08:47 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 09:01
Filenin Sultanları Polonya'yı mağlup ederek 3. haftaya galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ilk maçında Polonya'yı 3-1 yendi.

Melissa Vargas'ın 23 sayı ürettiği karşılaşmanın ardından Türkiye, VNL'deki 7. galibiyetini alırken 3. yenilgisini yaşayan Polonya'yı puan tablosunda geride bıraktı.

Öte yandan sakatlığı sebebiyle VNL'nin ilk iki haftasını kaçıran Zehra Güneş, Polonya maçıyla yeniden milli formayı giydi.

Milliler, VNL'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında 10 Temmuz Cuma günü ABD ile karşılaşacak.

Salon: Asue Arena

Hakemler: Jiang Liu (Çin), Sumie Myoi (Japonya)

Türkiye: Elif Şahin, Sinead Jack-Kısal, İlkin Aydın, Yaprak Erkek, Zehra Güneş, Melissa Vargas (Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Saliha Şahin, Cansu Özbay, Hande Baladın, Defne Başyolcu, Berka Buse Özden)

Polonya: Piasecka, Wenerska, Obiala, Koput, Stysiak, Lampkowska (Szczyglowska, Damasek, Szczurowska, Lysiak, Grabka, Jurczyk)

Setler: 27-25, 20-25, 25-19, 25-19

Süre: 125 dakika

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