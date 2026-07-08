Beşiktaş, serbest oyuncu konumunda bulunan Salih Özcan ile transferde prensip anlaşmasına vardığını duyururken milli futbolcunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." İfadeleri yer aldı.

Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır. pic.twitter.com/UJ5TkHBvVE — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 8, 2026