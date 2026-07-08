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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Salih Özcan'a kavuşuyor! O saatte İstanbul'a gelecek

Beşiktaş Salih Özcan'a kavuşuyor! O saatte İstanbul'a gelecek

Beşiktaş'ın transferde prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Salih Özcan'ın İstanbul'a geliş saati belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 11:52 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 12:00
Beşiktaş Salih Özcan'a kavuşuyor! O saatte İstanbul'a gelecek

Beşiktaş, serbest oyuncu konumunda bulunan Salih Özcan ile transferde prensip anlaşmasına vardığını duyururken milli futbolcunun İstanbul'a geliş saati de belli oldu. Beşiktaş resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Salih Özcan'ı taşıyan uçak 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacaktır." İfadeleri yer aldı.

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