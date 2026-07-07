2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi.
BC Place Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı.
Seri penaltı atışlarına gidilen mücadelede İsviçre, Kolombiya'yı 4-3'lük skorla mağlup ederek çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu.
Arjantin-İsviçre maçı 12 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 04.00'te oyananacak.
SANCHEZ PENALTI ATIŞINI GOLE ÇEVİREMEDİ
Davinson Sanchez penaltı vuruşundan yararlanamadı. pic.twitter.com/DboFV9xwIi— TRT Spor (@trtspor) July 7, 2026