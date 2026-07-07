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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İsviçre penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı eledi!

İsviçre penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı eledi!

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada son 16 turu maçında İsviçre ile Kolombiya kozlarını paylaştılar. Mücadelenin normal 90 dakikalık süresi 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Uzatmalara giden maçta da gol sesi çıkmadı. Penaltı atışları sonucunda turu geçen takım 4-3'lük skorla İsviçre oldu.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2026 22:53 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2026 02:02
İsviçre penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı eledi!

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi.

BC Place Stadyumu'nda oynanan maçın 90 dakikası ve uzatma devrelerinde gol sesi çıkmadı.

Seri penaltı atışlarına gidilen mücadelede İsviçre, Kolombiya'yı 4-3'lük skorla mağlup ederek çeyrek finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Arjantin-İsviçre maçı 12 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile 04.00'te oyananacak.

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