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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 karşılaşmayla başladı. İşte bu mücadelelerin toplu sonucu...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2026 00:31
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları oynandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu, oynanan 10 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda bugün oynanan müsabakalar ve sonuçları şöyle:

Kauno Zalgiris (Litvanya)-Drita (Kosova): 1-1

Sabah FC (Azerbaycan)-The New Saints (Galler): 2-0

Floriana (Malta)-Shamrock Rovers (İrlanda): 2-0

Lincoln Red (Cebelitarık)-Inter Club (Andorra): 3-1

Ararat-Armenia (Ermenistan)-Riga (Letonya): 2-0

Vardar (Kuzey Makedonya)- KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-2

Tre Fiori (San Marino)-Larne (Kuzey İrlanda): 0-1

Borac (Bosna Hersek)-Levski Sofia (Bulgaristan): 1-1

Klaksvik (Faroe Adaları)-Atert Bissen (Lüksemburg): 2-1

Vikingur (İzlanda)-Györ (Macaristan): 1-0

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