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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Jacques Ekomie...

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Jacques Ekomie...

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir futbolcu gündeme geldi. Siyah beyazlıların, Ligue 1 ekiplerinden Angers forması giyen Jacques Ekomie ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 12:55
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Jacques Ekomie...

Yeni sezon hazırlıklarına Slovakya'da devam eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tam gaz sürüyor. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun raporları doğrultusunda çalışmalar devam ederken Fransa basınında beklenmedik bir iddia göze çarptı.

TransferFeed'in haberine göre Beşiktaş'ın Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen 22 yaşındaki sol bek Jacques Ekomié ile ilgilendiği öne sürüldü. Ayrıca oyuncuyu yakından takip eden Premier Lig ekibi Sunderland ile Siyah-beyazlı ekibin yarış içinde oldukları aktarıldı. Haberde İngiliz ekibinin, Ekomié'nin atletik yapısı ve yüksek tempoda oynayabilme özelliğini beğendiği özellikle vurgulandı.

Kassoum Ouattara transferi sonrası Rıdvan Yılmaz ve Yasin Özcan gibi isimlerle birlikte sol bölgede rotasyonunu iyice güçlendiren Beşiktaş'ta ise bu ilgi "sürpriz" olarak yorumlandı.

İSTİKRARLI BİR SEZON

Geçtiğimiz sezon Angers formasıyla 33 maçta görev alan Gabonlu milli oyuncunun istikrarlı performansı göze çarpıyor.

PİYASA DEĞERİ

9 milyon euro piyasa değeri olan genç sol bekin Angers ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

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