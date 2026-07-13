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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın bordo-mavili ekibin yıldızı için o rakamı gözden çıkararak teklif sunabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 13:02
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Trabzonspor'un yıldız ismi Christ Inao Oulai hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

20 yaşındaki yıldız geçen sezon bordo-mavili ekipte gösterdiği performansla beğeni toplamıştı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Oulai ayrıca Dünya Kupası'nda son 32 turuna kadar yükselmeyi başaran Fildişi Sahili'nin oynadığı tüm maçlarda da forma giydi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Fildişili futbolcu için son olarak İtalyan basınından bir iddia gündeme gelmişti.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Tuttomercatoweb, haberinde Fiorentina yetkililerinin Oulai'nin transferi adına Trabzonspor ile anlaşabilmek için bu hafta Türkiye'ye uçacağını öne sürmüştü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Oulai hakkında son olarak flaş bir iddia daha gündeme geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Trabzonspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde karşı karşıya gelebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

A Spor'un haberine göre hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon euroluk teklif sunabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

Transfermarkt verilerine göre Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon Euro.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar

20 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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