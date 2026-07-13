Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Oulai savaşı! Transfer için o rakamı gözden çıkardılar
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai için son olarak flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın bordo-mavili ekibin yıldızı için o rakamı gözden çıkararak teklif sunabileceği iddia edildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 13:02
Fildişili futbolcu için son olarak İtalyan basınından bir iddia gündeme gelmişti.
Tuttomercatoweb, haberinde Fiorentina yetkililerinin Oulai'nin transferi adına Trabzonspor ile anlaşabilmek için bu hafta Türkiye'ye uçacağını öne sürmüştü.
Oulai hakkında son olarak flaş bir iddia daha gündeme geldi.
Trabzonspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde karşı karşıya gelebileceği öğrenildi.
A Spor'un haberine göre hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon euroluk teklif sunabileceği öğrenildi.
Transfermarkt verilerine göre Oulai'nin güncel piyasa değeri 23 milyon Euro.
20 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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