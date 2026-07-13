Trabzonspor'un yıldızı için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde karşı karşıya gelebileceği öğrenildi.

A Spor'un haberine göre hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın Oulai için Trabzonspor'a 30 milyon euroluk teklif sunabileceği öğrenildi.