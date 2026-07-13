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Haberler Basketbol Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Shane Larkin ile 2 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 15:13 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 15:19
Fenerbahçe Shane Larkin transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler, bu kapsamda ABD'li basketbolcu Shane Larkin'i kadrosuna dahil etti. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımız, son olarak A. Efes forması giyen Amerika asıllı Türk oyun kurucu Shane Larkin ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Shane Larkin'e hayırlı olmasını diliyor, 2026-27 sezonundan itibaren Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın başarısı için mücadele edecek oyuncumuza çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz" denildi.

33 yaşındaki basketbolcu, kariyerinde NBA'de Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Boston Celtics'te forma giyerken, Avrupa'da ise Baskonia'da oynadı. Larkin, son 8 sezonu ise Efes'te geçirdi.

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