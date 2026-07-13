Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...
Galatasaray, Osimhen'in alternatifi olması için kadroya bir santrfor takviyesi yapmak isterken gündemine son olarak Fransa 2. Ligi'nden o ismin geldiği öne sürüldü. İşte transfere dair detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 15:02
Galatasaray, bu kapsamda Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Lucas Stassin'i gündemine aldı.
Belçikalı futbolcu, temsilciler aracılığıyla kulübe önerildi.
Saint-Etienne kulübünün, 21 yaşındaki futbolcu için ilk aşamada 20 milyon Euro bonservis bedeli isteyebileceği belirtiliyor.
Genç golcünün Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Avrupa basınında Stassin ile Portekiz'den Braga ve Porto kulüplerinin, İngiltere'den ise Brentford'un ilgilendiği haberleri yer aldı.
Belçikalı futbolcu geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde 31 maçta 11 gol kaydetti.
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