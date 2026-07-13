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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Galatasaray, Osimhen'in alternatifi olması için kadroya bir santrfor takviyesi yapmak isterken gündemine son olarak Fransa 2. Ligi'nden o ismin geldiği öne sürüldü. İşte transfere dair detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 15:02
Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Galatasaray'da yabancı santrfor arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Sarı kırmızılı ekip, Mauro Icardi ile ayrılığın resmileşmesi durumunda kadrosuna yabancı golcü katmak istiyor.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

TRT Spor'un haberine göre; yürütülecek temaslarda, yabancı oyuncu kuralı çerçevesinde 23 yaş altı şartı göz önüne alınacak.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Galatasaray, bu kapsamda Fransız ekibi Saint Etienne'de forma giyen Lucas Stassin'i gündemine aldı.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Belçikalı futbolcu, temsilciler aracılığıyla kulübe önerildi.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Saint-Etienne kulübünün, 21 yaşındaki futbolcu için ilk aşamada 20 milyon Euro bonservis bedeli isteyebileceği belirtiliyor.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Genç golcünün Fransız ekibiyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...


Avrupa basınında Stassin ile Portekiz'den Braga ve Porto kulüplerinin, İngiltere'den ise Brentford'un ilgilendiği haberleri yer aldı.

Galatasaray'a golcü transferinde sürpriz öneri! Kulübünün bonservis talebi...

Belçikalı futbolcu geçen sezon Fransa İkinci Ligi'nde 31 maçta 11 gol kaydetti.

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