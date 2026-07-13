CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geride kalan sezon sergilediği performansla pek çok takımın transfer radarına giren yıldız isimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetim futbolcu için gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve oyunucunun ayrılığı için minimum bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 20:47
Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Davinson Sanchez için İtalya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

İtalya Serie A ekiplerinden Como, teknik direktör Cesc Fabregas'ın özellikle kadrosunda görmek istediği Kolombiyalı stoper için sarı-kırmızılı kulübün kapısını tekrar çaldı.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Tutto Mercato'nun edindiği bilgilere göre İtalyan ekibinin, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için Galatasaray'a 25 milyon euro'luk bir teklif sunduğu öğrenildi.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Ancak bu teklif, sarı-kırmızılı yönetimin beklentisini karşılamadı.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri haline gelen Davinson Sanchez'in, Galatasaray'ın yeni sezon planlarında kritik bir rol üstlendiği belirtildi.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

İŞTE GALATASARAY'IN TALEBİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı ve savunmadaki istikrarı nedeniyle yönetimin Kolombiyalı futbolcu için minimum bonservis beklentisini 30 milyon euro seviyesinde tuttuğu ifade edildi.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Galatasaray'ın bu rakamın altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmediği aktarılırken, Como'nun transfer için yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Öte yandan Davinson Sanchez'in de Fabregas'ın projesine sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşması halinde İtalya'ya transfer olmaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!

İŞTE O HABER:

"Como, iki gün önce Davinson Sanchez için teklif yaptı: Galatasaray'ın yanıtı"

G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan Mehter marşından rahatsız olan kesime mesajı verdi: Artık reddi miras yapan Türkiye yok!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu!
Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş Sanchez kararı! G.Saray'dan flaş Sanchez kararı! 20:47
Cimbom yeni sezona hazırlanıyor Cimbom yeni sezona hazırlanıyor 20:06
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! 19:53
Fırtına'da ayrılık resmen gerçekleşti! Fırtına'da ayrılık resmen gerçekleşti! 19:39
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular 18:26
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 18:24
Daha Eski
G.Saray Kadın Futbol Takımı'na yeni transfer! G.Saray Kadın Futbol Takımı'na yeni transfer! 18:20
İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! 18:17
Anadolu Efes ayrılığı resmen duyurdu! Anadolu Efes ayrılığı resmen duyurdu! 18:10
Cimbom'dan Ugochukwu paylaşımı! Cimbom'dan Ugochukwu paylaşımı! 18:01
Beşiktaş Brezilyalı yıldız için devreye girdi! Beşiktaş Brezilyalı yıldız için devreye girdi! 17:52
Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması! Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması! 17:33