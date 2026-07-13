Galatasaray'da o ismin 30 milyon Euro'dan aşağısına transferi yasak!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geride kalan sezon sergilediği performansla pek çok takımın transfer radarına giren yıldız isimle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetim futbolcu için gelen 25 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve oyunucunun ayrılığı için minimum bonservis bedelini 30 milyon Euro olarak belirledi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 20:47
Ancak bu teklif, sarı-kırmızılı yönetimin beklentisini karşılamadı.
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla takımın önemli parçalarından biri haline gelen Davinson Sanchez'in, Galatasaray'ın yeni sezon planlarında kritik bir rol üstlendiği belirtildi.
İŞTE GALATASARAY'IN TALEBİ
Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı performansı ve savunmadaki istikrarı nedeniyle yönetimin Kolombiyalı futbolcu için minimum bonservis beklentisini 30 milyon euro seviyesinde tuttuğu ifade edildi.
Galatasaray'ın bu rakamın altında bir teklifi değerlendirmeye almayı düşünmediği aktarılırken, Como'nun transfer için yeni bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Öte yandan Davinson Sanchez'in de Fabregas'ın projesine sıcak baktığı ve iki kulübün anlaşması halinde İtalya'ya transfer olmaya olumlu yaklaştığı öne sürüldü.
Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.
İŞTE O HABER:
"Como, iki gün önce Davinson Sanchez için teklif yaptı: Galatasaray'ın yanıtı"
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