Beşiktaş'ta Agbadou kampa katıldı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovakya Olimpiyat Antrenman Merkezi'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, tam sahada taktiksel ve duran top uygulamalarının ardından yapılan salon çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, bugün Slovakya kampına katılırken, sabah idmanında yer aldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 14 Temmuz Salı TSİ 12.00'de Dinamo Malzenice ve saat 18.30'da Spartak Trnava takımlarıyla karşı karşıya gelecek.