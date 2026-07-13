Galatasaray yeni transferi Lesley Ugochukwu'ya kavuşuyor!

Galatasaray'ın yeni sezon kadro yapılanması kapsamında orta saha transferi resmiyete kavuşuyor. Sarı kırmızılı ekip, 22 yaşındaki Lesley Ugochukwu ile anlaşmaya vardı.

NE ZAMAN GELECEK?

Galatasaray'ın yeni ve bu sezonki ilk transferi olacak olan Fransız orta saha Lesley Ugochukwu, A Spor'un haberine göre; saat 20.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelecek.

KİMDİR?

Lesley Chimuanya Ugochukwu, 26 Mart 2004 tarihinde Fransa'nın Rennes kentinde dünyaya geldi. Nijerya kökenli olan futbolcu, futbola Rennes altyapısında başladı.

2023 yılında Chelsea'ye transfer olan genç oyuncu, hem kulüp kariyerinde hem de Fransa'nın alt yaş milli takımlarında forma giyerek gelişimini sürdürdü.

Defansif orta saha oyuncusunun boyu ise 1.90 metredir.