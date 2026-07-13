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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor!

Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı 14 Temmuz Salı günü başlıyor. Turun ilk maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek. İşte tüm detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 10:34
Dünya Kupası’nda yarı final heyecanı başlıyor!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı 14 Temmuz Salı günü başlıyor. Turun ilk maçında Fransa ile İspanya karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları da yarın başlıyor. Mücadeleler ve özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç takvimi şu şekilde olacak:

14 TEMMUZ 2026 SALI

22.00 Fransa - İspanya - TRT 1 / Radyo 1

15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA

22.00 İngiltere - Arjantin - TRT 1 / Radyo 1

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