CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Sassuolo'nun yıldızına kanca! Herkes Lauriente derken...

Beşiktaş'tan Sassuolo'nun yıldızına kanca! Herkes Lauriente derken...

Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar Sassuolo forması giyen Armand Lauriente için girişimlerine devam ediyordu. Beşiktaş'ın son olarak İtalyan ekibinden Lauriente'nin haricinde bir isme daha talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 16:22
Beşiktaş'tan Sassuolo'nun yıldızına kanca! Herkes Lauriente derken...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kristian Thorstvedt geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, orta sahaya fizik gücü yüksek ve iki yönlü oynayabilen bir takviye yapmak isteyen yönetimin, 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Armand Lauriente için Sassuolo ile yürüttüğü temaslarda Thorstvedt'in durumunu da masaya yatırdığı ve oyuncunun maliyeti konusunda bilgi aldığı belirtildi. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği deneyimli futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

1.89 boyundaki Norveçli yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Thorstvedt, geçen sezon Sassuolo formasıyla 33 maça çıkarken takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!
DİĞER
Beşiktaş’ta Ndidi’nin yerine transfer! Teklif sonrası hamle...
Başkan Erdoğan NATO sonrası kabineyi topladı! "Terörsüz Türkiye" çerçevesi geliyor: Masa da gündem de yoğun
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ve G.Saray'ın ilk transferi geliyor!
F.Bahçe ve G.Saray'ın Oulai savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray transferi açıkladı! G.Saray transferi açıkladı! 16:46
Kırmızı Şeytanlar'a 50 milyonluk takviye! Kırmızı Şeytanlar'a 50 milyonluk takviye! 16:38
Beşiktaş'tan Sassuolo'nun yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Sassuolo'nun yıldızına kanca! 16:21
Manisa FK'da iç transferde iki imza Manisa FK'da iç transferde iki imza 15:55
Göztepe Onursal Başkanı Sepil ayrılığı açıkladı! Göztepe Onursal Başkanı Sepil ayrılığı açıkladı! 15:43
Beşiktaş'ta Agbadou kampa katıldı! Beşiktaş'ta Agbadou kampa katıldı! 15:36
Daha Eski
G.Birliği'de ilk etap tamam G.Birliği'de ilk etap tamam 15:20
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 15:13
G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! G.Saray'a sürpriz transfer önerisi! 15:01
Kuyt: Mükemmel olmak istiyoruz! Kuyt: Mükemmel olmak istiyoruz! 14:56
F.Bahçe'den Avusturya'da son prova! F.Bahçe'den Avusturya'da son prova! 14:46
Cimbom'dan Dani Olmo hamlesi! Cimbom'dan Dani Olmo hamlesi! 14:36