Beşiktaş'tan Sassuolo'nun yıldızına kanca! Herkes Lauriente derken...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken, siyah-beyazlıların gündemine İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kristian Thorstvedt geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, orta sahaya fizik gücü yüksek ve iki yönlü oynayabilen bir takviye yapmak isteyen yönetimin, 27 yaşındaki Norveçli futbolcunun transfer şartlarını araştırdığı öğrenildi. Beşiktaş'ın, Armand Lauriente için Sassuolo ile yürüttüğü temaslarda Thorstvedt'in durumunu da masaya yatırdığı ve oyuncunun maliyeti konusunda bilgi aldığı belirtildi. Teknik heyetin olumlu rapor verdiği deneyimli futbolcu için önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği ifade edildi.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

1.89 boyundaki Norveçli yıldız, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor. Thorstvedt, geçen sezon Sassuolo formasıyla 33 maça çıkarken takımına 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.