Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim
Fenerbahçe'nin N'Golo Kante ile yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmayı planladığı ve orta saha için o yıldızı transfer etmek adına harekete geçeceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 10:25
Bu doğrultuda Kanarya'nın, Paris Saint-Germain'in İspanyol orta sahası Fabian Ruiz için harekete geçtiği öne sürüldü.
Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimin, kısa süre içinde PSG ile temas kurarak transfer şartlarını öğrenmeyi planladığı belirtildi.
Fransız ekibinin bonservis beklentisi görüşmelerin seyrini belirleyecek.
30 yaşındaki futbolcunun da düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak baktığı ifade edildi.
Kariyerinde Real Betis, Napoli ve PSG formaları giyen Fabian Ruiz, hem 8 numara hem de ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor.
Yıldız futbolcu geçen sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 34 resmi karşılaşmaya çıktı.
Fabian Ruiz bu maçlarda takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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