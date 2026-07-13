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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante ile yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmayı planladığı ve orta saha için o yıldızı transfer etmek adına harekete geçeceği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 10:25
Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Marsilya forması giyen Mason Greenwood'u kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Sarı lacivertlilerde yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunda önemli değişiklikler yaşanabilir.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Yönetimin, Fransız yıldız N'Golo Kante ile yüksek maliyeti nedeniyle yollarını ayırmayı değerlendirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Bu doğrultuda Kanarya'nın, Paris Saint-Germain'in İspanyol orta sahası Fabian Ruiz için harekete geçtiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimin, kısa süre içinde PSG ile temas kurarak transfer şartlarını öğrenmeyi planladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Fransız ekibinin bonservis beklentisi görüşmelerin seyrini belirleyecek.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

30 yaşındaki futbolcunun da düzenli forma giyebileceği bir projeye sıcak baktığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Kariyerinde Real Betis, Napoli ve PSG formaları giyen Fabian Ruiz, hem 8 numara hem de ön libero pozisyonlarında görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Yıldız futbolcu geçen sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 34 resmi karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe'de Kante gidecek o yıldız gelecek! İşte gündemdeki isim

Fabian Ruiz bu maçlarda takımına 2 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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