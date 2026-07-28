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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için Rafael Leao transferinde Milan'ın bonservis talebini yakından takip ediyor. İtalyan ekibinin yüksek beklentisinden geri adım atmaması durumunda sarı-lacivertliler, alternatif isimler için hazırladığı B planını devreye sokacak. İşte sarı lacivertlilerin peşindeki bir diğer isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Fenerbahçe, Galatasaray gibi Milan kulübünün Rafael Leao için hedeflediği 50-60 milyon Euro bonservis beklentisinden geri adım atmasını bekliyor.

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Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

İtalyan gazetelerine göre; İstanbul'un sarıkırmızılı ekibi Şampiyonlar Ligi kozuyla, sarı-lacivertliler ise maddi olarak hem kulüp hem de oyuncularının beklentilerini karşılamaya daha yakın olduğu için önde.

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Kanarya, Leao için bekleyişini sürdürürken B planını da hazırladı.

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Tottenham forması giyen Richarlison için kulübüyle ilk temasa geçildi.

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Sabah'ın haberine göre, İngilizler 30 milyon Euro seviyesinde bir rakama transfere onay vermeye sıcak.

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Avrupa'dan beklediği seviyede teklifler alamayan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazır.

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Richarlison, Türkiye seçeneğine sıcak ancak Juventus için de Brezilyalı golcü transfer listesinin üst sıralarında.

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Teknik direktör İsmail Kartal'ın hem kanatta hem de santrfor bölgesinde görev yapabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu istemesi nedeniyle Richarlison ismi gündeme gelmişti.

Fenerbahçe'nin B planı hazır! Leao transferi olmazsa...

Kanarya, Rafael Leao ve Rashford gibi isimlerden istediği sonucu alamaması halinde Brezilyalı yıldız için temaslarını hızlandırmayı planlıyor.

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