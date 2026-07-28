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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Fenerbahçe, Belçika ekibi Charleroi'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Yassine Titraoui'yi gündemine aldı. Kante ya da Fred'den biriyle yollar ayrılırsa; Cezayirli genç futbolcu kadroya katılacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Yüksek maaşlı isimlerle yollarını ayırmaya hazırlanan F.Bahçe, bu oyuncuların yerini genç ve gelecek vaat edenlerle doldurmayı hedefliyor...

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Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Bu bağlamda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler, Charleroi'de forma giyen 23 yaşındaki merkez orta saha Yassine Titraoui'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Belçika medyasına yansıyan haberlere göre; sarı-lacivertliler, Cezayirli orta saha için 10 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

GEÇEN SEZON 50 MAÇA ÇIKTI

Oyuncu için Belçika ekibiyle temaslarını sürdüren F.Bahçe, Kante ve Fred'den biriyle yolların ayrılması halinde Titraoui için işi resmiyete dökecek.

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Cezayirli, geçen sezon Charleroi formasıyla tam 50 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Belçika basını, Charleroi'nin genç orta saha için 12 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğunu da dünkü haberlerinde vurguladı.

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

TALİPLERİ VAR

23 Yaşındaki Yassine Titraoui'ye Fenerbahçe'nin dışında Marsilya, Brighton ve AEK da talip...

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Ayrılca, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de Cezayirli oyuncunun peşinde...

Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...

Belçika ekibi, 2024 yaz transfer döneminde oyuncuyu 1.2 milyon euroya transfer etmişti.

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