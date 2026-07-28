Fenerbahçe'den Yacine Titraoui sürprizi! Fred ve Kante ayrılırsa...
Fenerbahçe, Belçika ekibi Charleroi'de forma giyen 23 yaşındaki orta saha Yassine Titraoui'yi gündemine aldı. Kante ya da Fred'den biriyle yollar ayrılırsa; Cezayirli genç futbolcu kadroya katılacak. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
GEÇEN SEZON 50 MAÇA ÇIKTI
Oyuncu için Belçika ekibiyle temaslarını sürdüren F.Bahçe, Kante ve Fred'den biriyle yolların ayrılması halinde Titraoui için işi resmiyete dökecek.
Cezayirli, geçen sezon Charleroi formasıyla tam 50 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
Belçika basını, Charleroi'nin genç orta saha için 12 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğunu da dünkü haberlerinde vurguladı.
TALİPLERİ VAR
23 Yaşındaki Yassine Titraoui'ye Fenerbahçe'nin dışında Marsilya, Brighton ve AEK da talip...
Ayrılca, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City de Cezayirli oyuncunun peşinde...
Belçika ekibi, 2024 yaz transfer döneminde oyuncuyu 1.2 milyon euroya transfer etmişti.
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