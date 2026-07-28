GEÇEN SEZON 50 MAÇA ÇIKTI Oyuncu için Belçika ekibiyle temaslarını sürdüren F.Bahçe, Kante ve Fred'den biriyle yolların ayrılması halinde Titraoui için işi resmiyete dökecek.

Belçika basını, Charleroi'nin genç orta saha için 12 milyon euro bonservis beklentisi içinde olduğunu da dünkü haberlerinde vurguladı.