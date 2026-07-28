Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...
Galatasaray, Osimhen'i bile gölgede bırakacak bir operasyonun eşiğinde. Jamal Musiala için temaslar sürüyor. Galatasaray, oyuncunun 30 milyon euro'luk maaşını ödemeye hazır. Bayern Münih'in süper 10 numarasının kiralanması için sarı-kırmızılılar şartlarını zorluyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Bu nedenle 1 seneliğine satın alma opsiyonu olmadan Musiala'nın kiralanma ihtimali bulunuyor. Ancak bu durumun netleşmesi ağustos ayının ortasını, hatta sonunu bulabilir.
Eğer Alman ekibi, Musiala'yı kiralamaya karar verirse, oyuncunun 25+5 milyon euro'luk maaşının tamamı karşılanacak.
216 GÜN OYNAMADI
23 yaşındaki Musiala'nın yolunun Türkiye'ye düşme ihtimalindeki en önemli nokta geçen sezon yaşadığı sakatlık olabilir. Tam 216 gün sahalardan uzak kalan genç futbolcu tamamen iyileşti ancak eski formuna kavuşması için düzenli olarak forma giymesi gerekiyor.
SANE-İLKAY BASTIRIYOR
Jamal Musiala'nın olası bir G.Saray tercihinde takımdaki iki ismin de önemli etkisi olacak. Hem Bayern Münih hem de Almanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Sane, Musiala ile görüşmeye hazır. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın varlığı da Musiala için büyük önem taşıyor.
OKTAY ERCAN UĞRAŞIYOR
Belçika ekibi Westerlo'nun da sahibi olan iş adamı Oktay Ercan, Jamal Musiala transferini bizzat yürüten isim.
Geçmiş senelerde gerçekleştirilen transferlerde de maddi desteklerde bulunan Ercan'ın başkan Dursun Özbek ile temasta bulunarak Musiala'yı getirmeye çalıştığı öğrenildi.
Transfer gerçekleşirse oyuncunun maaşının bir kısmını Ercan sponsorluklarla karşılayacak.
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