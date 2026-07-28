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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Galatasaray, Osimhen'i bile gölgede bırakacak bir operasyonun eşiğinde. Jamal Musiala için temaslar sürüyor. Galatasaray, oyuncunun 30 milyon euro'luk maaşını ödemeye hazır. Bayern Münih'in süper 10 numarasının kiralanması için sarı-kırmızılılar şartlarını zorluyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:50
Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Türkiye'de bir kez daha sınırları zorlayan G.Saray, Victor Osimhen'in ardından inanılmaz bir transferin daha peşine düştü. Piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Bayern Münih'in 23 yaşındaki orta sahası Jamal Muisala, G.Saray'ın gündeminden düşmüyor.

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Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Önceki gün G.Saray yönetimi, oyuncu ile anlaşıldığı haberlerini yalanladı ancak görüşmeleri yalanlamadı. Çünkü sarı-kırmızılılar ile hem oyuncu hem de kulübü Bayern Münih arasında temaslar devam ediyor.

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Bayern Münih'in Saibari transferinin yanı sıra bu bölgede Karl da bulunuyor. Ağır bir sakatlıktan çıkan Musiala'nın eskisi gibi 10 numaralı bölgede forma şansı bulması kolay gözükmüyor.

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Bu nedenle 1 seneliğine satın alma opsiyonu olmadan Musiala'nın kiralanma ihtimali bulunuyor. Ancak bu durumun netleşmesi ağustos ayının ortasını, hatta sonunu bulabilir.

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Eğer Alman ekibi, Musiala'yı kiralamaya karar verirse, oyuncunun 25+5 milyon euro'luk maaşının tamamı karşılanacak.

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

216 GÜN OYNAMADI
23 yaşındaki Musiala'nın yolunun Türkiye'ye düşme ihtimalindeki en önemli nokta geçen sezon yaşadığı sakatlık olabilir. Tam 216 gün sahalardan uzak kalan genç futbolcu tamamen iyileşti ancak eski formuna kavuşması için düzenli olarak forma giymesi gerekiyor.

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

SANE-İLKAY BASTIRIYOR
Jamal Musiala'nın olası bir G.Saray tercihinde takımdaki iki ismin de önemli etkisi olacak. Hem Bayern Münih hem de Almanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Sane, Musiala ile görüşmeye hazır. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın varlığı da Musiala için büyük önem taşıyor.

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

OKTAY ERCAN UĞRAŞIYOR
Belçika ekibi Westerlo'nun da sahibi olan iş adamı Oktay Ercan, Jamal Musiala transferini bizzat yürüten isim.

Osimhen'i gölgede bırakacak transfer! Galatasaray ve Musiala...

Geçmiş senelerde gerçekleştirilen transferlerde de maddi desteklerde bulunan Ercan'ın başkan Dursun Özbek ile temasta bulunarak Musiala'yı getirmeye çalıştığı öğrenildi.

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