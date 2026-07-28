SANE-İLKAY BASTIRIYOR

Jamal Musiala'nın olası bir G.Saray tercihinde takımdaki iki ismin de önemli etkisi olacak. Hem Bayern Münih hem de Almanya Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Sane, Musiala ile görüşmeye hazır. Ayrıca İlkay Gündoğan'ın varlığı da Musiala için büyük önem taşıyor.