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Haberler Haberler Canlı altın fiyatları! 28 Temmuz gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Canlı altın fiyatları! 28 Temmuz gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

Altın piyasası yeni haftaya toparlanmayla başladı! Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk gününü, cuma kapanışına göre yüzde 0,8 artışla 6 milyon 210 bin liradan tamamladı. Gün içinde en yüksek 6 milyon 240 bin lira seviyesini gören kıymetli madende işlem hacmi ise 5,2 milyar liranın üzerine çıktı. Peki altın, haftanın ikinci gününde de yükselişini sürdürecek mi? İşte 28 Temmuz Salı canlı altın fiyatları ve Kapalıçarşı'da son durum!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2026 09:33 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2026 06:54
Canlı altın fiyatları! 28 Temmuz gram altın ne kadar? Kapalıçarşı'da son durum!

CANLI ALTIN FİYATLARI | Cuma gününü 6 milyon 160 bin 999 liradan kapatan standart altın, haftanın ilk seansında alıcıların ağırlık koymasıyla değer kazandı. Uluslararası piyasalardaki destekleyici seyir ve iç piyasadaki fiziki işlemler doğrultusunda KMKTP'de standart altın, haftanın ilk işlem gününde en düşük 6 milyon 152 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 240 bin lira bantları arasında dalgalandı. Kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte kilogram başına yaklaşık 49 bin liralık net artış kaydeden kıymetli maden, günü 6 milyon 210 bin lira seviyesinde noktaladı. Peki bu yükseliş salı günü de sürecek mi? İşte 28 Temmuz anlık canlı altın kuru takibi!

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.158,27

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.159,26

CANLI DÖVİZ FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026

◼ABD Doları: 47,37 (Alış) - 47,38 (Satış)

◼EURO: 53,91 (Alış) - 53,96 (Satış)

◼STERLİN: 63,02 (Alış) - 63,06 (Satış)

Kapalıçarşı canlı altın fiyatları

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 74 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftanın ilk gününü 4 bin 74 dolardan kapattı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 6 milyon 210 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,25, bileşik getirisi yüzde 41,91 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 47,2351, satışta 47,4243 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 47,1317, satışta 47,3206 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda gün sonu itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1371, sterlin/dolar paritesi 1,3302 ve dolar/yen paritesi 163,7 düzeyinde seyretti. Londra'da ekim vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 5,8 azalışla 86,4 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 28 TEMMUZ 2026

Gram Altın Alış: 6.158,27 ₺

Gram Altın Satış: 6.059,26 ₺

Çeyrek Altın Alış: 9.994,00 TL ₺

Çeyrek Altın Satış: 10.067,00

Yarım Altın Alış: 19.987,00 ₺

Yarım Altın Satış: 20.134,00 ₺

Tam Altın Alış: 39.530,02 ₺

Tam Altın Satış: 40.310,69

Ata Altın Alış: 40.765,34 ₺

Ata Altın Satış: 41.794,52 ₺

22 Ayar Bilezik Alış: 5.567,04 ₺

22 Ayar Bilezik Satış: 5.604,17

Gümüş Alış: 90,09 ₺

Gümüş Satış: 90,19 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Temmuz Salı günü saat 06.18 itibarıyla alınmıştır.

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