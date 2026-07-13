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Haberler Galatasaray Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörü Okan Buruk önderliğinde devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 20:06
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk idmanında sabah salonda kuvvet ve sahada koşu çalışması yapıldı.

Akşam antrenmanı ise dinamik ısınmanın ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, dar ve geniş alanda pas çalışması sonrasında dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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