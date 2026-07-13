CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun babalık sevinci

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun babalık sevinci

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu babalık sevinci yaşıyor. Konuyla ilgili olarak sarı-lacivertli camiadan tebrik mesajı geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 21:49
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun babalık sevinci

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan Mehter marşından rahatsız olan kesime mesajı verdi: Artık reddi miras yapan Türkiye yok!
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş Sanchez kararı!
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan flaş Sanchez kararı! G.Saray'dan flaş Sanchez kararı! 20:47
Cimbom yeni sezona hazırlanıyor Cimbom yeni sezona hazırlanıyor 20:06
F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! F.Bahçe'ye Amrabat piyangosu! 19:53
Fırtına'da ayrılık resmen gerçekleşti! Fırtına'da ayrılık resmen gerçekleşti! 19:39
F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular F.Bahçe'de beklenen ayrılık! Yeni adresini duyurdular 18:26
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 18:24
Daha Eski
G.Saray Kadın Futbol Takımı'na yeni transfer! G.Saray Kadın Futbol Takımı'na yeni transfer! 18:20
İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! İşte Sultanlar'ın Milletler Ligi programı! 18:17
Anadolu Efes ayrılığı resmen duyurdu! Anadolu Efes ayrılığı resmen duyurdu! 18:10
Cimbom'dan Ugochukwu paylaşımı! Cimbom'dan Ugochukwu paylaşımı! 18:01
Beşiktaş Brezilyalı yıldız için devreye girdi! Beşiktaş Brezilyalı yıldız için devreye girdi! 17:52
Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması! Trossard'ın menajerinden Beşiktaş açıklaması! 17:33