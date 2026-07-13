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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Sofyan Amrabat ile ilgili sarı-lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Faslı yıldıza yapılacak dev teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 19:53
Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

2026/27 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, yaptığı takviyelerle dikkatleri çekti.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf ile resmi sözleşme imzalayan Kanarya, Marsilya forması giyen İngiliz yıldızı Mason Greenwood transferi için de saatleri sayıyor.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

Greenwood hamlesi sonrası birçok takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'de çok sayıda da ayrılık yaşanacak.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen isimlerden biriyse Sofyan Amrabat…

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Faslı orta saha oyuncusu, teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

La Liga ekibinin bonservisini almak istediği tecrübeli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

AL-ITTIHAD İSTİYOR

İspanyol basını, Al-Ittihad'ın Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istediğini yazdı.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

20 MİLYON EURO'YA YAKIN TEKLİF

El Gol Digital'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi, Faslı futbolcu için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'ya yakın bir teklifte bulunacak.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

MAAŞININ İKİ KATI ÖNERİLECEK

Al-Ittihad'ın deneyimli oyuncuya da sarı-lacivertlilerden aldığı maaşın iki katını teklif edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam

OLYMPIAKOS VE REAL BETIS DE TAKİPTE

Haberde Amrabat ile Al-Ittihad'ın yanı sıra Olympiakos ve Real Betis'in de ilgilendiği kaydedildi.

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