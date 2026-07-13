Fenerbahçe'ye Sofyan Amrabat piyangosu! İşte önerilecek dev rakam
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadroda düşünülmeyen isimlerden olan Sofyan Amrabat ile ilgili sarı-lacivertlileri sevindiren bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, Faslı yıldıza yapılacak dev teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2026 19:53
Greenwood hamlesi sonrası birçok takviye daha yapacak olan Fenerbahçe'de çok sayıda da ayrılık yaşanacak.
Sarı-lacivertlilerde yeni sezon öncesi takımdan ayrılması beklenen isimlerden biriyse Sofyan Amrabat…
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren Faslı orta saha oyuncusu, teknik direktör İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor.
La Liga ekibinin bonservisini almak istediği tecrübeli futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
AL-ITTIHAD İSTİYOR
İspanyol basını, Al-Ittihad'ın Sofyan Amrabat'ı transfer etmek istediğini yazdı.
20 MİLYON EURO'YA YAKIN TEKLİF
El Gol Digital'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi, Faslı futbolcu için Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'ya yakın bir teklifte bulunacak.
MAAŞININ İKİ KATI ÖNERİLECEK
Al-Ittihad'ın deneyimli oyuncuya da sarı-lacivertlilerden aldığı maaşın iki katını teklif edeceği belirtildi.
OLYMPIAKOS VE REAL BETIS DE TAKİPTE
Haberde Amrabat ile Al-Ittihad'ın yanı sıra Olympiakos ve Real Betis'in de ilgilendiği kaydedildi.
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