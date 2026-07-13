Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in Norveç temsilcisi Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik arasındaki 20.01.2026 başlangıç ve 30.06.2030 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre; oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" denildi.

4 MİLYON 400 BİN EURO'LUK ANLAŞMA

Bordo-mavili kulübün KAP'a yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre; Molde Kulübü ile, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000 Euro garanti bedel ve 1.900.000 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4.400.000 Euro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'u kulübümüze ödenecektir."

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