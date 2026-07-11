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Beşiktaş'ta Armand Lauriente gelişmesi! Kabul etti

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Armand Lauriente'de sıcak bir gelişme yaşandı. İtalyan gazeteci, yıldız oyuncunun siyah-beyazlı kulübe gelmeyi kabul ettiğini duyururken imzanın önündeki en büyük engeli açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 19:07
Beşiktaş'ta Armand Lauriente gelişmesi! Kabul etti

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta gündem hareketliliğini koruyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği Armand Lauriente transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre, 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştı ve siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. Ancak Sassuolo yönetiminin, yapılan yeni tekliflere rağmen oyuncunun ayrılığına henüz onay vermediği belirtildi.

Moretto paylaşımında, "Armand Lauriente için Beşiktaş'tan yeni teklifler geldi, ancak Sassuolo ise direnmeye devam ediyor. Futbolcu bu transferi çoktan kabul etti ve Türkiye'ye transferi için baskı yapıyor." ifadelerini kullandı.

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