Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş'ta gündem hareketliliğini koruyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir kadrosuna katmak istediği Armand Lauriente transferinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun aktardığı bilgilere göre, 27 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Beşiktaş'a transfer olmaya olumlu yaklaştı ve siyah-beyazlı formayı giymeyi kabul etti. Ancak Sassuolo yönetiminin, yapılan yeni tekliflere rağmen oyuncunun ayrılığına henüz onay vermediği belirtildi.

Moretto paylaşımında, "Armand Lauriente için Beşiktaş'tan yeni teklifler geldi, ancak Sassuolo ise direnmeye devam ediyor. Futbolcu bu transferi çoktan kabul etti ve Türkiye'ye transferi için baskı yapıyor." ifadelerini kullandı.