Porto forması giyen Deniz Gül ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in Record'dan derlediği haberde 22 yaşındaki golcü oyuncuya Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği ancak genç golcünün önceliğinin Galatasaray olduğu belirtildi.