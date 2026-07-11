Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi
İsmi bir süredir Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan milli futbolcu Deniz Gül hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basınında yer alan habere göre Deniz'in transferde önceliği o takıma verdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 12:33
Porto forması giyen Deniz Gül ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in Record'dan derlediği haberde 22 yaşındaki golcü oyuncuya Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği ancak genç golcünün önceliğinin Galatasaray olduğu belirtildi.
GEÇEN SEZON 44 MAÇA ÇIKTI!
Deniz Gül geçtiğimiz sezon Porto'da toplam 44 karşılaşmada forma giydi.
Deniz Gül yer aldığı 44 maçta toplam 7 gol ve 2 asist kaydetti.
1.92 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
22 yaşındaki forvetin, Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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