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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

İsmi bir süredir Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan milli futbolcu Deniz Gül hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basınında yer alan habere göre Deniz'in transferde önceliği o takıma verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 12:33
Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

Portekiz Ligi takımlarından Porto'da forma giyen Deniz Gül hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

A Milli Futbol Takımımızın golcüsünün yeni sezondaki rotası büyük merak konusu olmuştu.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

Genç futbolcu hakkında özellikle Porto'dan ayrılacağı iddiaları basında ve sosyal medyada yer almıştı.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

Porto forması giyen Deniz Gül ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

Takvim'in Record'dan derlediği haberde 22 yaşındaki golcü oyuncuya Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ilgi gösterdiği ancak genç golcünün önceliğinin Galatasaray olduğu belirtildi.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

GEÇEN SEZON 44 MAÇA ÇIKTI!

Deniz Gül geçtiğimiz sezon Porto'da toplam 44 karşılaşmada forma giydi.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

Deniz Gül yer aldığı 44 maçta toplam 7 gol ve 2 asist kaydetti.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

1.92 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Deniz Gül transferde kararını verdi! Süper Lig'in devleri peşindeydi

22 yaşındaki forvetin, Porto ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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