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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Vlahovic Juventus'u bekliyor! Transferde Beşiktaş'ı üzen gelişme

Vlahovic Juventus'u bekliyor! Transferde Beşiktaş'ı üzen gelişme

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Vlahovic'in siyah-beyazlıların teklifini beklemeye aldığı ve Juventus ile yeniden yakınlaşmaya başladığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 11:21
Vlahovic Juventus'u bekliyor! Transferde Beşiktaş'ı üzen gelişme

Beşiktaş'ta transfer gelişmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dusan Vlahovic hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınından son olarak Vlahovic transferinde Beşiktaş'ı üzecek bir iddia gündeme geldi. Sırp golcünün Beşiktaş'ın teklifini beklemeye alarak yeniden Torino ekibi ile yakınlaşmaya başladığı öne sürüldü. Tuttosport'un haberine göre Juventus'un ise Vlahovic ile yeniden sözleşme imzalama konusunda temkinli davrandığı ve Randal Kolo Muani'nin transfer sürecine göre hareket edeceği belirtildi. Haberde ayrıca Vlahovic'in Juventus'a tekrar katılabilmek için ekonomik taleplerinde daha esnek olduğu da vurgulandı.

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