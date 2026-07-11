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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Bertuğ Yıldırım için RAMS Başakşehir'e yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 14:27
Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Galatasaray'da gelecek sezonun hazırlıkları başladı.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Öte yandan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Galatasaray, kadrosuna yerli bir 9 numara takviyesi yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda daha önce gündemine Bertuğ Yıldırım gelmişti.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Cimbom'un Bertuğ Yıldırım için oyuncunun kulübü RAMS Başakşehir'e sunacağı teklif ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ

Takvim'in haberine göre Galatasaray, Bertuğ için Başakşehir'e Kazımcan Karataş+Ahmed Kutucu'yu önerdi.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Transfermarkt verilerine göre Bertuğ Yıldırım'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

Bertuğ Yıldırım'ın RAMS Başakşehir ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü

24 yaşındaki futbolcu bu sezon İstanbul ekibinin formasını 22 maçta giydi.

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