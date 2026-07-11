Galatasaray'ın Bertuğ Yıldırım teklifi ortaya çıktı! Transferde takas formülü
Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde yer alan Bertuğ Yıldırım için RAMS Başakşehir'e yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 14:27
Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda daha önce gündemine Bertuğ Yıldırım gelmişti.
Cimbom'un Bertuğ Yıldırım için oyuncunun kulübü RAMS Başakşehir'e sunacağı teklif ortaya çıktı.
TRANSFERDE TAKAS FORMÜLÜ
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Bertuğ için Başakşehir'e Kazımcan Karataş+Ahmed Kutucu'yu önerdi.
Transfermarkt verilerine göre Bertuğ Yıldırım'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro.
Bertuğ Yıldırım'ın RAMS Başakşehir ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
24 yaşındaki futbolcu bu sezon İstanbul ekibinin formasını 22 maçta giydi.
Bertuğ Yıldırım, takımına 7 gol 3 asistlik katkı sağladı.
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