Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek
Galatasaray'ın ismi İtalyan kulüpleri ile anılan Davinson Sanchez'in ayrılığı ihtimalinde bir dönem Fenerbahçe'de oynayan o yıldız için harekete geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 16:59
29 yaşındaki Güney Koreli stoper için harekete geçilmesi amaçlanıyor.
Davinson Sanchez'e Inter ve Como'nun ilgisinin olduğu kaydedildi.
Transfermarkt verilerine göre Kim Min Jae'nin piyasa değeri 20 milyon Euro.
Güney Koreli futbolcunun Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kim Min Jae geçen sezon Alman devinin formasını 37 maçta terletti.
Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki futbolcu, grup aşamasında elenen ülkesinin çıktığı 3 maça da 11 başladı ve 246 dakika sahada kaldı.
Kim Min Jae, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.
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