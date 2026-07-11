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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Galatasaray'ın ismi İtalyan kulüpleri ile anılan Davinson Sanchez'in ayrılığı ihtimalinde bir dönem Fenerbahçe'de oynayan o yıldız için harekete geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 16:59
Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Sarı-kırmızılıların İtalyan kulüpleri tarafından teklifler alan Davinson Sanchez'in alternatifini belirlediği öğrenildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Cimbom'un Bayern Münih'ten ayrılmayı planlayan Kim Min Jae'yi istediği öne sürüldü.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

29 yaşındaki Güney Koreli stoper için harekete geçilmesi amaçlanıyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Davinson Sanchez'e Inter ve Como'nun ilgisinin olduğu kaydedildi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Transfermarkt verilerine göre Kim Min Jae'nin piyasa değeri 20 milyon Euro.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Güney Koreli futbolcunun Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Kim Min Jae geçen sezon Alman devinin formasını 37 maçta terletti.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 29 yaşındaki futbolcu, grup aşamasında elenen ülkesinin çıktığı 3 maça da 11 başladı ve 246 dakika sahada kaldı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'nin eski yıldızına kanca! Davinson giderse o gelecek

Kim Min Jae, 2021-22 sezonunda Fenerbahçe forması giymişti.

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