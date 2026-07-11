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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da hedef yeniden Karlsbakk! Bordo-mavililer o rakamı ödemeye hazır

Trabzonspor'da hedef yeniden Karlsbakk! Bordo-mavililer o rakamı ödemeye hazır

Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında da ismi gündeme gelen ancak transferi gerçekleşmeyen Daniel Karlsbakk için yeniden bir hamle yapacağı öğrenildi. Bordo-mavililerin Karlsbakk'ın bonservisi için o rakamı ödemeye hazır olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 09:33
Trabzonspor'da hedef yeniden Karlsbakk! Bordo-mavililer o rakamı ödemeye hazır

Forvet hattını güçlendirmek için çalısmalarını sürdüren Trabzonspor'da Norveçli futbolcu Daniel Karlsbakk'ın ismi yeniden gündeme geldi. Sabah'ın Norveç'in TV2 sitesinde yer alan haberden yaptığı derlemeye göre bordo- mavililer, 23 yasındaki santrforun pesine düstü. Haberde, Trabzonspor'un Karlsbakk için yaklasık 5 milyon Euro ödemeye hazır oldugu belirtildi. Ingiltere Championship ekiplerinden Stoke City'nin de Norveçli golcü için Sarpsborg'a resmi teklif yaptıgı ancak bunun geri çevrildigi aktarıldı. Kulübün 5 milyon Euro üzerinde uygun bir teklif gelmesi halinde Karlsbakk'ın satısına sıcak bakabilecegi vurgulandı. Genç oyuncunun da bu fırsatı kaçırmak istemedigi kaydedildi.

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