Fenerbahçe'de santrfor arayışları tüm hızıyla sürerken listeye flaş bir isim daha eklendi.

Sarı-lacivertliler, daha önce gündemine aldığı Serhou Guirassy, Ollie Watkins ve Alexander Sörloth'un ardından rotasını bu kez sürpriz bir isme çevirdi.