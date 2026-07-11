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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Guirassy, Watkins ve Sörloth'un ardından Dünya Kupası'na attığı goller ve yaşadığı olay ile damga vuran o yıldızı da transfer listesine eklediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 09:53
Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Fenerbahçe'de santrfor arayışları tüm hızıyla sürerken listeye flaş bir isim daha eklendi.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Sarı-lacivertliler, daha önce gündemine aldığı Serhou Guirassy, Ollie Watkins ve Alexander Sörloth'un ardından rotasını bu kez sürpriz bir isme çevirdi.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Yeni Asır'ın haberine göre; Kanarya, Monaco'nun golcüsü Folarin Balogun için devreye girdi.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Yönetimin, 25 yaşındaki yıldızın transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Hücum hattına tartışmasız ilk 11'de forma giyebilecek üst düzey bir golcü kazandırmak isteyen Fenerbahçe'de Balogun ismi de alternatifler arasındaki yerini almaya başladı.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

ABD Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda da boy gösteren forvet, 3 golle fark yarattı.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Geçen sezon Monaco'da 43 maçta 19 gol ve 4 asistlik katkı veren Balogun'un takımıyla sözleşmesi devam ediyor.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Yıldız oyuncu için mali şartların netleşmesinin ardından resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı

Sarı-lacivertliler, transferde tüm alternatifleri masada tutarken, forvet operasyonunu en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

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