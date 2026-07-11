Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Dünya Kupası'nın olay adamıydı
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin Guirassy, Watkins ve Sörloth'un ardından Dünya Kupası'na attığı goller ve yaşadığı olay ile damga vuran o yıldızı da transfer listesine eklediği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 09:53
Yönetimin, 25 yaşındaki yıldızın transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.
Hücum hattına tartışmasız ilk 11'de forma giyebilecek üst düzey bir golcü kazandırmak isteyen Fenerbahçe'de Balogun ismi de alternatifler arasındaki yerini almaya başladı.
ABD Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda da boy gösteren forvet, 3 golle fark yarattı.
Geçen sezon Monaco'da 43 maçta 19 gol ve 4 asistlik katkı veren Balogun'un takımıyla sözleşmesi devam ediyor.
Yıldız oyuncu için mali şartların netleşmesinin ardından resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.
Sarı-lacivertliler, transferde tüm alternatifleri masada tutarken, forvet operasyonunu en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.
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