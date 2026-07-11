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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson'un menajerinin Fenerbahçe'ye ayrılık talebini ilettiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu gelişmeye karşılık olası kaleci değişikliğini gündeme getirdiği ve Ederson'un alternatifini belirlediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 11:27
Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Fenerbahçe'de Ederson Moraes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Sambacı file bekçisinin menajerinin, sarı-lacivertlilere ayrılık talebinde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Brezilyalı file bekçisine İtalyan devi Juventus'un talip olduğu gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Güncel değeri 10 milyon euro olan Ederson'un, Avrupa'da başka talipleri de var.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

33 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile kontratı 2028'e kadar.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Öte yandan Fenerbahçe cephesi de olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertlilerin radarındaki isimlerden birinin Al-Hilal forması giyen Faslı milli kaleci Yassine Bounou olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Bounou'nun Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibe alması oldu.

Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.92 metre boyundaki Faslı kaleci, özellikle kenar toplarındaki hakimiyeti, penaltılardaki başarılı performansı ve güçlü refleksleriyle dikkat çekiyor.

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