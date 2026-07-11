Fenerbahçe'de Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Sosyal medyadan sarı-lacivertlileri takibe aldı
Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Ederson'un menajerinin Fenerbahçe'ye ayrılık talebini ilettiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu gelişmeye karşılık olası kaleci değişikliğini gündeme getirdiği ve Ederson'un alternatifini belirlediği öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 10:35 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 11:27
Güncel değeri 10 milyon euro olan Ederson'un, Avrupa'da başka talipleri de var.
33 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile kontratı 2028'e kadar.
Öte yandan Fenerbahçe cephesi de olası ayrılık ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Takvim'in haberine göre sarı-Lacivertlilerin radarındaki isimlerden birinin Al-Hilal forması giyen Faslı milli kaleci Yassine Bounou olduğu öne sürüldü.
Transfer iddialarını güçlendiren gelişmelerden biri de Bounou'nun Fenerbahçe'yi sosyal medyada takibe alması oldu.
Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.92 metre boyundaki Faslı kaleci, özellikle kenar toplarındaki hakimiyeti, penaltılardaki başarılı performansı ve güçlü refleksleriyle dikkat çekiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.