Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferinde önemli aşama kaydettiği Mason Greenwood'da mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in “Geliyor” sözleriyle müjdelediği Mason Greenwood, Avusturya kampına katılacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
KAMPA YETİŞECEK
Sarı-lacivertli ekibin uzun döneme yayılan ödeme planını kısaltmak isteyen ve taksit sayısını düşürmek isteyen Marsilya ile görüşmeler son aşamaya geldi.
Tarafların ödeme planı konusunda da küçük detayları hallettikten sonra imzaları atacağı öğrenildi.
Son detayların ardından Greenwood'un, 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olması bekleniyor.
Eğer yetişmezse de çalışmaların İstanbul etabında takıma katılacak ve idmanlara başlayacak.
ALACAĞINI BIRAKIYOR
İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Fransız ekibindeki alacağının bir kısmını da feda ediyor.
Bunun da etkisiyle Marsilya, ısrar ettiği 50 milyon euro'nun altına düşerken, Greenwood'un bu fedakarlığı transferde önemli bir rol oynadı. İngiliz yıldızın alacaklarının 1 milyon euro'luk kısmını bırakacağı iddia edildi.
10 MİLYON EURO KAZANACAK
Henüz 24 yaşındaki Greenwood ile uzun yıllar devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncuya 4+1 senelik sözleşme imzalatacak. Her yıl için 8 milyon euro garanti ücret elde edecek olan İngiliz futbolcu, 2 milyon euro da bonus alacak. Böylece senelik 10 milyon euro kazanacak.
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