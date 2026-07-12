Eğer yetişmezse de çalışmaların İstanbul etabında takıma katılacak ve idmanlara başlayacak.

Bunun da etkisiyle Marsilya, ısrar ettiği 50 milyon euro'nun altına düşerken, Greenwood'un bu fedakarlığı transferde önemli bir rol oynadı. İngiliz yıldızın alacaklarının 1 milyon euro'luk kısmını bırakacağı iddia edildi.