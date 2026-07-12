CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferinde önemli aşama kaydettiği Mason Greenwood'da mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-lacivertlilerde Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in “Geliyor” sözleriyle müjdelediği Mason Greenwood, Avusturya kampına katılacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Fenerbahçe'de yılın transferi için geri sayıma geçildi. Marsilya'nın 24 yaşındaki süper yıldızı Mason Greenwood ile her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, yılın transferi için beklemeye geçti.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Oyuncu ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe yönetimi, futbolcuyu ikna etti.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Fransız ekibini de 40 milyon euro net bonservis ücreti ve 5 milyon euro da bonus karşılığında istediği kıvama getiren Sarı Kanarya, resmi imzaların atılmasıyla birlikte uçakları indirecek. Artık taraflar arasında sadece küçük detaylar kaldı.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

KAMPA YETİŞECEK

Sarı-lacivertli ekibin uzun döneme yayılan ödeme planını kısaltmak isteyen ve taksit sayısını düşürmek isteyen Marsilya ile görüşmeler son aşamaya geldi.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Tarafların ödeme planı konusunda da küçük detayları hallettikten sonra imzaları atacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Son detayların ardından Greenwood'un, 14 Temmuz'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Eğer yetişmezse de çalışmaların İstanbul etabında takıma katılacak ve idmanlara başlayacak.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

ALACAĞINI BIRAKIYOR

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için Fransız ekibindeki alacağının bir kısmını da feda ediyor.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

Bunun da etkisiyle Marsilya, ısrar ettiği 50 milyon euro'nun altına düşerken, Greenwood'un bu fedakarlığı transferde önemli bir rol oynadı. İngiliz yıldızın alacaklarının 1 milyon euro'luk kısmını bırakacağı iddia edildi.

Fenerbahçe'ye Greenwood müjdesi! Avusturya kampına yetişecek

10 MİLYON EURO KAZANACAK

Henüz 24 yaşındaki Greenwood ile uzun yıllar devam etmek isteyen sarı-lacivertliler, oyuncuya 4+1 senelik sözleşme imzalatacak. Her yıl için 8 milyon euro garanti ücret elde edecek olan İngiliz futbolcu, 2 milyon euro da bonus alacak. Böylece senelik 10 milyon euro kazanacak.

Arjantin yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu!
İngiltere uzatmalarda yarı finale çıktı!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
CHP'li Çankaya Belediyesine operasyon! Hüseyin Can Güner gözaltına alındı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a 18'lik wonderkid! Mertens önerdi
F.Bahçe'den görkemli prova!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den görkemli prova! F.Bahçe'den görkemli prova! 00:30
İşte G.Saray'ın 2. transferi! Ugochukwu'nun ardından... İşte G.Saray'ın 2. transferi! Ugochukwu'nun ardından... 00:30
Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıllık imza! Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıllık imza! 00:30
G.Saray'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! G.Saray'dan F.Bahçe'nin eski yıldızına kanca! 00:30
Beşiktaş'a transferde 1 iyi 1 kötü haber! Beşiktaş'a transferde 1 iyi 1 kötü haber! 00:30
F.Bahçe'den transferde ters köşe! F.Bahçe'den transferde ters köşe! 00:30
Daha Eski
F.Bahçe'ye Kerem için dev teklif! F.Bahçe'ye Kerem için dev teklif! 00:30
G.Saray'ın Bertuğ teklifi ortaya çıktı! G.Saray'ın Bertuğ teklifi ortaya çıktı! 00:30
Deniz Gül transferde kararını verdi! Deniz Gül transferde kararını verdi! 00:30
Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova Wimbledon'da şampiyon Linda Noskova 00:30
Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! Ederson ayrılırsa alternatifi hazır! 00:30
F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! 00:30