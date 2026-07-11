Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Fenerbahçe, kamp sürecindeki ikinci hazırlık maçında Polonya ekibi Pogon Szczecin ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, rakibini 4-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisinin gollerini Cengiz Ünder (dk. 8), Anthony Musaba (dk. 23) ve Sidiki Cherif (dk. 48, 52) kaydetti.

Hofmann Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı futbol direktörü Oğuz Çetin ile yöneticiler Feridun Geçgel ile Cihan Kamer de statta takip etti.

Fenerbahçe, kamptaki üçüncü ve son hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü TSİ 20.30'da Avusturya temsilcisi LASK ile karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 8. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle öne geçti. Üstün oyununu sürdüren Fenerbahçe, 23. dakikada Musaba'nın ayağından hazırlanış açısından etkili bir golle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci yarısında İsmail Kartal; Mert Günok, Bartuğ Elmaz ve Anderson Talisca'yı oyundan alırken, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Marco Asensio ve Sidiki Cherif'i sahaya sürdü.

Maçın ikinci yarısına da hızlı giren Fenerbahçe, 48. dakikada Cherif'in golüyle farkı 3'e çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, yine Cherif'in ayağından 4'üncü golü buldu.

Mücadelenin 58. dakikasında teknik direktör Kartal, 8 değişiklik daha gerçekleştirdi. Devre arasında yapılan 3 değişiklik dışında ilk 11'den kalan 8 isim oyundan çıkarken, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Kerem Aktürkoğlu, Çağlar Söyüncü, Kamil Efe Üregen ve İrfan Can Kahveci oyuna dahil edildi. Fenerbahçe'de 87. dakikada Yiğit Efe Demir'in yerine de Emre Demir oyuna girdi.

Değişikliklerin ardından rakip kalede fazla pozisyon üretemeyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

11 OYUNCU KADROYA ALINMADI

Fenerbahçe'de 11 oyuncu çeşitli sebeplerle maç kadrosunda yer almadı.

Mert Müldür, Archie Brown ve Diego Carlos, hafif ağrıları nedeniyle koruma amaçlı kadroya alınmazken, Omar Fayed hafif sakatlık sebebiyle kadroya dahil edilmedi.

İrfan Can Eğribayat, Yiğit Fidan, Mert Hakan Yandaş, Adem Yeşilyurt, Nene, Çağrı Fedai ve Alaettin Ekici de maç kadrosunda bulunmadı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerde bir pozisyonun ardından kendini yere bırakan Yiğit Efe Demir, mücadeleye devam edemedi. 21 yaşındaki genç stoper, 86. dakikada yerini Emre Demir'e bıraktı.