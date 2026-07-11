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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'i duyurdu!

Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'i duyurdu!

NBA ekiplerinden Dallas Mavericks, Fenerbahçe Beko'dan transfer ettiği Tarık Biberovic'i duyurdu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 19:25
Dallas Mavericks, Tarık Biberovic'i duyurdu!

Dallas Mavericks, Fenerbahçe Beko'dan Tarık Biberovic'i transfer ettiğini resmen açıklamasının ardından resmi kanalları üzerinden milli basketbolcu için "hoş geldin" paylaşımı yaptı. Çeşitli kaynaklarde yer alan haberlere göre 25 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilere 2 milyon dolarlık bir ödeme gerçekleştirileceği ifade edildi.

Öte yandan NBA ekibinin resmi sitesinde sözleşmenin detaylarının saklı tutulacağı belirtildi.

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