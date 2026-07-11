Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için uzun uğraş verdiği Mason Greenwood'da mutlu sona çok yaklaştı. İtalyan gazeteci Orazio Accomando, sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı İstanbul'a getirmek istediği tarihi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 18:37
Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Mason Greenwood transferine çevrildi.
Sarı-lacivertliler, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaştı.
Yönetimin, İngiliz yıldızın transferi için Marsilya ile 40+5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyla 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Yıldız futbolcunun yıllık 8 milyon Euro maaş ve şampiyonluk bonusu vereceği öne sürüldü.
Sarı-lacivertlilerde Greenwood transferi için geri sayım sürerken, İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
YÖNETİM PAZAR YA DA PAZARTESİ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTİYOR
SportMediaset muhabiri Orazio Accomando, Fenerbahçe yönetiminin Mason Greenwood transferini bitirmeye çalıştığını ve oyuncuyu pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi amaçladığını yazdı.
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