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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi için uzun uğraş verdiği Mason Greenwood'da mutlu sona çok yaklaştı. İtalyan gazeteci Orazio Accomando, sarı-lacivertlilerin İngiliz yıldızı İstanbul'a getirmek istediği tarihi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 18:37
Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da gerçekleştirdiği kampla sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertliler, şu ana kadar üç transferi resmiyete kavuşturdu.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Kanarya, Vedat Muriqi, Nathan Ake ve Amara Diouf'u renklerine bağladı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Eksik görülen bölgeleri güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Mason Greenwood transferine çevrildi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertliler, kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı Mason Greenwood transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Yönetimin, İngiliz yıldızın transferi için Marsilya ile 40+5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki futbolcuyla 4 ya da 4+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Yıldız futbolcunun yıllık 8 milyon Euro maaş ve şampiyonluk bonusu vereceği öne sürüldü.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerde Greenwood transferi için geri sayım sürerken, İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçelileri heyecanlandıran Greenwood gelişmesi! İstanbul'a geliş tarihi...

YÖNETİM PAZAR YA DA PAZARTESİ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTİYOR

SportMediaset muhabiri Orazio Accomando, Fenerbahçe yönetiminin Mason Greenwood transferini bitirmeye çalıştığını ve oyuncuyu pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi amaçladığını yazdı.

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