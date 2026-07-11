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Haberler Galatasaray Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 22:35 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2026 22:36
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki günün ilk antrenmanında sabah salonda kuvvet çalışması yapıldı.

Günün ikinci idmanı ise sahada yapılan dinamik ısınmayla başladı. Antrenman, üç grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasının ardından dar alanda pas ve geçiş çalışmasıyla devam etti.

İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, takımla çalışmalara katıldı.

Galatasaray, 12 Temmuz günü gerçekleştireceği çift idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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