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Haberler Dünya Kupası Norveç-İngiltere | CANLI İZLE

Norveç-İngiltere | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Miami Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 23:58
Norveç-İngiltere | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Norveç ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Miami Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilir ve tüm detayları takip edebilirsiniz.

NORVEÇ-İNGİLTERE MAÇI İLK 11'LERİ

Norveç: Nyland, Ajer, Heggem, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Ryerson, Sörloth, Haaland

İngiltere: Pickford, Konsa, Guehi, Stones, O'Reilly, Anderson, Rice, Bellingham, Gordon, Madueke, Kane

NORVEÇ-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası Norveç-İngiltere çeyrek final maçı 12 Temmuz günü TSİ 00.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

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