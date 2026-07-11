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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası İngiltere uzatmalarda yarı finale çıktı! Haaland'lı Norveç evine döndü

İngiltere uzatmalarda yarı finale çıktı! Haaland'lı Norveç evine döndü

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 02:48 Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 03:06
İngiltere uzatmalarda yarı finale çıktı! Haaland'lı Norveç evine döndü

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere, Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

İngiltere'nin gollerini 45+2 ve 93. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Norveç'in tek golü ise 36. dakikada Andreas Schjelderup'tan geldi.

İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin-İsviçre mücadelesinin galibi olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

SCHJELDERUP OLAĞANÜSTÜ BİR GOL ATTI!

CEVAP JUDE BELLINGHAM'DAN GELDİ!

NORVEÇ'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ!

İNGİLTERE UZATMADA ÖNE GEÇTİ

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