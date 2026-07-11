İngiltere uzatmalarda yarı finale çıktı! Haaland'lı Norveç evine döndü

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere, Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.

İngiltere'nin gollerini 45+2 ve 93. dakikada Jude Bellingham kaydetti.

Norveç'in tek golü ise 36. dakikada Andreas Schjelderup'tan geldi.

İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin-İsviçre mücadelesinin galibi olacak.

Norveç 1-2 İngiltere | MAÇTAN KARELER

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

SCHJELDERUP OLAĞANÜSTÜ BİR GOL ATTI!

🇳🇴 Andreas Schjelderup olağanüstü bir gol attı! Kaleci Pickford çaresiz ve Norveç 1-0 önde! pic.twitter.com/OtW6UDLzNV

CEVAP JUDE BELLINGHAM'DAN GELDİ!

NORVEÇ'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ!

İNGİLTERE UZATMADA ÖNE GEÇTİ

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sahnede yine o isim var: Jude Bellingham! Nyland'dan dönen topu iyi takip etti ve ağlara gönderdi! pic.twitter.com/S2nzdmpVJT