İngiltere uzatmalarda yarı finale çıktı! Haaland'lı Norveç evine döndü

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında İngiltere, Norveç'i uzatmalarda 2-1 mağlup ederek yarı final biletini aldı.
İngiltere'nin gollerini 45+2 ve 93. dakikada Jude Bellingham kaydetti.
Norveç'in tek golü ise 36. dakikada Andreas Schjelderup'tan geldi.
İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi Arjantin-İsviçre mücadelesinin galibi olacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
SCHJELDERUP OLAĞANÜSTÜ BİR GOL ATTI!
🇳🇴 Andreas Schjelderup olağanüstü bir gol attı! Kaleci Pickford çaresiz ve Norveç 1-0 önde! pic.twitter.com/OtW6UDLzNV
— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026
CEVAP JUDE BELLINGHAM'DAN GELDİ!
🏴 Norveç'e cevap Jude Bellingham'dan geldi! Ceza sahasına hızla girip topu köşeye gönderdi. pic.twitter.com/dhh1mD8zI7— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026
NORVEÇ'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ!
❌ Torbjorn Heggem'in VAR incelemesi ardından iptal edilen golü. pic.twitter.com/ZbPYpeT74b— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026
İNGİLTERE UZATMADA ÖNE GEÇTİ
🏴 Sahnede yine o isim var: Jude Bellingham! Nyland'dan dönen topu iyi takip etti ve ağlara gönderdi! pic.twitter.com/S2nzdmpVJT— TRT Spor (@trtspor) July 11, 2026