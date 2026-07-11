Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...
Fenerbahçe Vedat Muriqi sonrası bir golcü transferi daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda gündemine Serhou Guirassy ve Ollie Watkins gelmişti. Son olarak Fenerbahçe'ye golcü transferi için sürpriz bir ismin önerildiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 15:59
Sarı-lacivertlilerin golcü hamlesi için son olarak sürpriz bir isim daha gündeme geldi.
Serhou Guirassy ve Ollie Watkins dışındaki alternatifleri değerlendiren Fenerbahçe'ye Jean-Philippe Mateta'nın önerildiği iddia edildi.
A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Mateta için henüz resmi bir teklif yapmadı.
Transfermarkt verilerine göre Jean-Philippe Mateta'nın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.
Jean-Philippe Mateta, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunuyor.
29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fransız futbolcu, Crystal Palace formasını bu sezon 50 maçta giyerken 16 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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