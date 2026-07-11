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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Fenerbahçe Vedat Muriqi sonrası bir golcü transferi daha yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda gündemine Serhou Guirassy ve Ollie Watkins gelmişti. Son olarak Fenerbahçe'ye golcü transferi için sürpriz bir ismin önerildiği iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2026 15:59
Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde santrfrora Vedat Muriqi hamlesini yapmıştı.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi'nin ardından takıma bir golcü hamlesi yapmayı daha planlıyor.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gündemine Serhou Guirassy ve Ollie Watkins gelmişti.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Sarı-lacivertlilerin golcü hamlesi için son olarak sürpriz bir isim daha gündeme geldi.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Serhou Guirassy ve Ollie Watkins dışındaki alternatifleri değerlendiren Fenerbahçe'ye Jean-Philippe Mateta'nın önerildiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Mateta için henüz resmi bir teklif yapmadı.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Transfermarkt verilerine göre Jean-Philippe Mateta'nın güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Jean-Philippe Mateta, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda bulunuyor.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

29 yaşındaki futbolcunun Crystal Palace ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'den golcü transferinde ters köşe! Herkes Guirassy, Watkins derken...

Fransız futbolcu, Crystal Palace formasını bu sezon 50 maçta giyerken 16 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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