Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!
Dries Mertens’in önerisi ile Genk forması giyen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas’ı gündemine alan Galatasaray, Can Uzun’da mutlu sona ulaşamazsa Yunan yıldızı bitirecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
Belçikalı efsane, ülkesinde Genk forması giyen 18 yaşındaki Karetsas'ı önerdi.
Belçika Ligi'ni kasıp kavuran ve 18 yaşında olmasına karşın büyük bir kumaşa sahip olduğunu gösteren genç oyuncu için düğmeye basıldı.
Can Uzun için girişimlerini sürdüren ancak henüz kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma noktasına gelemeyen yönetim, eğer burada mutlu sona ulaşamazsa Karetsas için harekete geçecek.
Mertens'in aracılığı ile Genk ile görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Can için ayırdığı bütçeyi burada kullanacak.
35 MİLYON EURO
Yönetim 35 milyon euro önererek transferi bitirmeye çalışacak.
MERTENS İLE BENZER
Mertens'ten boşalan 10 numaralı pozisyon için çok uygun görülen Konstantinos Karetsas, Belçikalı efsane ile benzer özelliklere de sahip.
10'U DURDURMAK ÇOK ZOR
Rakiplerinin Belçika'da fazla faul yaptığı isimlerin başında gelen Yunan yıldız, tam 64 faule maruz kaldı. 55 kez çalım atan Karetsas, maç başına da 2.68 kilit pasla yıldızlaştı. Ayrıca 10.57'lik asist beklentisi ile de ligin zirvesine çıktı.
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