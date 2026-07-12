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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Dries Mertens’in önerisi ile Genk forması giyen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas’ı gündemine alan Galatasaray, Can Uzun’da mutlu sona ulaşamazsa Yunan yıldızı bitirecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Yabancı kuralı nedeniyle genç oyunculara odaklanan Galatasaray'da gündeme geleceğin en önemli yıldız adaylarından birisi geldi.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Yunanistan'da 'Yeni Messi' olarak lanse edilen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas, sarı-kırmızılı takımın radarına giren isimlerden birisi oldu.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Bu transfere ise parçalı forma altında futbol kariyerine son veren ve Galatasaray ile hala iyi ilişkiler ve işbirliği içerisinde Dries Mertens öncü oldu.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Belçikalı efsane, ülkesinde Genk forması giyen 18 yaşındaki Karetsas'ı önerdi.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Belçika Ligi'ni kasıp kavuran ve 18 yaşında olmasına karşın büyük bir kumaşa sahip olduğunu gösteren genç oyuncu için düğmeye basıldı.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Can Uzun için girişimlerini sürdüren ancak henüz kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşma noktasına gelemeyen yönetim, eğer burada mutlu sona ulaşamazsa Karetsas için harekete geçecek.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

Mertens'in aracılığı ile Genk ile görüşmelere başlayacak olan sarı-kırmızılılar, Can için ayırdığı bütçeyi burada kullanacak.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

35 MİLYON EURO

Yönetim 35 milyon euro önererek transferi bitirmeye çalışacak.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

MERTENS İLE BENZER

Mertens'ten boşalan 10 numaralı pozisyon için çok uygun görülen Konstantinos Karetsas, Belçikalı efsane ile benzer özelliklere de sahip.

Galatasaray'a 18'lik wonderkid: Konstantinos Karetsas!

10'U DURDURMAK ÇOK ZOR

Rakiplerinin Belçika'da fazla faul yaptığı isimlerin başında gelen Yunan yıldız, tam 64 faule maruz kaldı. 55 kez çalım atan Karetsas, maç başına da 2.68 kilit pasla yıldızlaştı. Ayrıca 10.57'lik asist beklentisi ile de ligin zirvesine çıktı.

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