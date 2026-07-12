Yunanistan'da 'Yeni Messi' olarak lanse edilen 18 yaşındaki Konstantinos Karetsas, sarı-kırmızılı takımın radarına giren isimlerden birisi oldu.

Bu transfere ise parçalı forma altında futbol kariyerine son veren ve Galatasaray ile hala iyi ilişkiler ve işbirliği içerisinde Dries Mertens öncü oldu.