Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor
Sol ayaklı savunmacı takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, TFF'nin 10+4 kuralına göre transferde planlarını revize etti. Sarı-kırmızılılar, MLS'te forma giyen ve Güney Afrika ile katıldığı Dünya Kupası’nda şov yapan 20 yaşındaki genç stoperi radarına aldı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
İstanbul ekibi, TFF tarafından 10+4 olarak açıklanan yabancı kuralı nedeniyle farklı isimlere yöneldi.
Yönetim, 23 yaş altındaki isimleri alarak +4 kontenjanını kullanmak istiyor.
Bu plan çerçevesinde savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın yanına iyi bir sol ayaklı stoper transfer etmek üzere girişimler başladı.
Yönetimin radarına giren isim ise MLS ekibi Chicago Fire forması giyen 20 yaşındaki Mbekezeli Mbokazi oldu.
Dünya Kupası'nda Güney Afrika ile başarılı bir performans sergileyen genç stoper için ABD ekibi ile temaslara başlandı.
Genç futbolcu, geçen yıl Pirates'ten 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.
Mbokazi, ülkesi ile Dünya Kupası'ndaki 4 karşılaşmada da 90 dakika forma giyerek dikkatleri üzerine çekti.
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