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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Sol ayaklı savunmacı takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, TFF'nin 10+4 kuralına göre transferde planlarını revize etti. Sarı-kırmızılılar, MLS'te forma giyen ve Güney Afrika ile katıldığı Dünya Kupası’nda şov yapan 20 yaşındaki genç stoperi radarına aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2026 06:50
Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden sürerken gözler, yaz döneminde yapılacak transfer hamlelerine çevrildi.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Sarı-kırmızılılar, belirlediği mevkilere takviye yapmak üzere kollarını sıvadı.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Öte yandan Cimbom, transfer dönemi öncesi belirlemiş olduğu listede büyük ölçüde değişikliğe gitmek zorunda kaldı.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

İstanbul ekibi, TFF tarafından 10+4 olarak açıklanan yabancı kuralı nedeniyle farklı isimlere yöneldi.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Yönetim, 23 yaş altındaki isimleri alarak +4 kontenjanını kullanmak istiyor.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Bu plan çerçevesinde savunmada Abdülkerim Bardakcı'nın yanına iyi bir sol ayaklı stoper transfer etmek üzere girişimler başladı.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Yönetimin radarına giren isim ise MLS ekibi Chicago Fire forması giyen 20 yaşındaki Mbekezeli Mbokazi oldu.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Dünya Kupası'nda Güney Afrika ile başarılı bir performans sergileyen genç stoper için ABD ekibi ile temaslara başlandı.

Galatasaray savunmasına gençlik aşısı! MLS'ten geliyor

Genç futbolcu, geçen yıl Pirates'ten 2.5 milyon euro'ya transfer edilmişti.

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