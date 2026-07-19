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Haberler TFF 1.Lig Ekenler Beton Sivasspor'da ayrılık!

Ekenler Beton Sivasspor'da ayrılık!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, Benjamin Kimpioka'nın sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 10:27
Ekenler Beton Sivasspor'da ayrılık!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ekenler Beton Sivasspor, sol kanat oyuncusu Benjamin Kimpioka'nın sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka ile yapılan görüşmeler sonucunda oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesine karar verildiği belirtildi.

Oyuncuya teşekkür edilen açıklamada, "Sivasspor forması altında görev yaptığı süre boyunca takımımıza verdiği emek, mücadele ve katkılar için Benjamin Kimpioka'ya teşekkür ediyor, kariyerin bundan sonraki döneminde kendisine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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