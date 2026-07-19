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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, Marsilya forması giyen ve transferi için uzun uğraşlar verdiği Mason Greenwood'u renklerine bağladı. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, takımla çalışmalara başlayan İngiliz yıldızla ilgili planını hazırladı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 09:18
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer bombasını patlattı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Sarı-lacivertliler, transferi için uzun uğraşlar verdiği Mason Greenwood'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Marsilya'dan transfer edilen 24 yaşındaki hücum oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Mason Greenwood için sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 3 yıl içinde 3 eşit taksit halinde 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood cumartesi günü ilk kez takım arkadaşlarıyla tanıştı. Sarı-lacivertli takımın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarına dahil olan Greenwood, çubuklu forma altındaki ilk çalışmasına çıktı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Büyük uğraşlar neticesinde Mason Greenwood'a çubuklu formayı giydirmeyi başaran Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

39 milyon Euro karşılığında sarı-lacivertlilere transfer olan 24 yaşındaki İngiliz futbolcunun gelişi en fazla teknik direktör İsmail Kartal'ı sevindirdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Başarılı teknik adamın kanatlardaki ilk tercihi olan Greenwood, yeni sezonda büyük ve önemli bir görev üstlenecek.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Sağ kanatta görev alacak olan İngiliz yıldız, hücum organizasyonlarının büyük bir kısmında pay sahibi olacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

ASENSIO İLE HÜCUMA YÖN VERECEK

Takımın hücumlarında Asensio'nun en büyük yardımcısı Greenwood olacak. Fenerbahçe atak yaparken sık sık içeriye bindirmelerde de bulunacak olan 24 yaşındaki yıldız, İsmail Kartal'ın oyun planlarında önemli bir yer sahibi olacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

Yaptığı asistler ve attığı gollerle formasını giydiği takımlara büyük bir katkıda bulunan Mason Greenwood'un skorer kimliğinden en üst seviye fayda sağlanacak.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan dev plan! Mason Greenwood...

İngiliz futbolcu geçen sezon Marsilya'da sezonu 26 gol ve 11 asist gibi ulaşılması güç bir istatistikle tamamlamıştı.

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