Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli yıldız için gelebilecek transfer tekliflerine karşı tavrını netleştirirken, aldığı kararın detayları da ortaya çıktı. | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 09:13
Yönetim, takımın önemli parçalarından biri olan Barış Alper Yılmaz için de kararını netleştirdi.
TRANSFERE İZİN ÇIKMADI
Galatasaray'da yönetimin satılmasına karşı çıktığı üç futbolcudan biri olan milli yıldızın yeni sezonda takımda kalması planlanıyor.
Geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen transfer girişimi sonuçsuz kalırken, Barış Alper Yılmaz sözleşmesine yapılan iyileştirmenin ardından takımda kalmıştı.
Teknik heyetin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alan başarılı futbolcu, yeni sezon planlamasında kilit rol üstleniyor.
Sarı-kırmızılı ekipte tüm hazırlıklar Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer alacağı senaryo üzerinden yapılıyor.
Bu nedenle yönetimin, oyuncu için gelebilecek olası transfer tekliflerini değerlendirmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maçta 12 gol 14 asistlik performans sergiledi.
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