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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-kırmızılı yönetim, milli yıldız için gelebilecek transfer tekliflerine karşı tavrını netleştirirken, aldığı kararın detayları da ortaya çıktı. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 09:13
Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla yeni sezona hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, bir yandan yeni takviyeler için girişimlerini sürdürüyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da gözler kadrodaki diğer yıldız isimlere çevrildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Yönetim, takımın önemli parçalarından biri olan Barış Alper Yılmaz için de kararını netleştirdi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

TRANSFERE İZİN ÇIKMADI

Galatasaray'da yönetimin satılmasına karşı çıktığı üç futbolcudan biri olan milli yıldızın yeni sezonda takımda kalması planlanıyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Geçen sezon Suudi Arabistan'dan gelen transfer girişimi sonuçsuz kalırken, Barış Alper Yılmaz sözleşmesine yapılan iyileştirmenin ardından takımda kalmıştı.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Teknik heyetin de vazgeçilmez isimleri arasında yer alan başarılı futbolcu, yeni sezon planlamasında kilit rol üstleniyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Sarı-kırmızılı ekipte tüm hazırlıklar Barış Alper Yılmaz'ın kadroda yer alacağı senaryo üzerinden yapılıyor.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

Bu nedenle yönetimin, oyuncu için gelebilecek olası transfer tekliflerini değerlendirmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz kararı! Transfere izin...

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 49 maçta 12 gol 14 asistlik performans sergiledi.

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