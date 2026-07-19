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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Fenerbahçe, yıldız transferlerinin ardından yerli rotasını da belirledi. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için iki genç milli isim arasında kritik bir tercih yapacağı öğrenilirken, listedeki oyunculara Galatasaray'ın da talip olması transfer yarışını iyice kızıştırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 09:57
Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Yeni sezon öncesinde transferlerinin önemli bir kısmını gerçekleştiren F.Bahçe'de bir tane de yerli takviyesi planlanıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferlerinin ardından dünyaca ünlü bir golcüye daha çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler bununla da yetinmeyecek.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

F.Bahçe yönetimi forvete bir de yerli takviyesi planlıyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere yönelen yönetim, iki yıldız üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

GALATASARAY DA İSTİYOR
Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün isimleri ön planda bulunuyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Bu iki genç futbolcudan birisini transfer etmek isteyen yönetim, nabız yoklamaya başladı.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Geçen sezondan itibaren isim F.Bahçe ile anılan Deniz Gül ilk tercih olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Bu transferde mutlu sona ulaşılamazsa b planı olarak ise Bertuğ Yıldırım'ın ismi masada bulunuyor.

Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...

Bertuğ'un ismi ezeli rakip G.Saray ile de birlikte anılıyor.

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