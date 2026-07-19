Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Galatasaray'ın gündemindeki...
Fenerbahçe, yıldız transferlerinin ardından yerli rotasını da belirledi. Sarı-lacivertlilerin forvet hattı için iki genç milli isim arasında kritik bir tercih yapacağı öğrenilirken, listedeki oyunculara Galatasaray'ın da talip olması transfer yarışını iyice kızıştırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 09:57
Yabancı kuralı nedeniyle yerli isimlere yönelen yönetim, iki yıldız üzerinde yoğunlaşmış durumda.
GALATASARAY DA İSTİYOR
Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Porto forması giyen milli futbolcu Deniz Gül'ün isimleri ön planda bulunuyor.
Bu iki genç futbolcudan birisini transfer etmek isteyen yönetim, nabız yoklamaya başladı.
Geçen sezondan itibaren isim F.Bahçe ile anılan Deniz Gül ilk tercih olarak dikkat çekiyor.
Bu transferde mutlu sona ulaşılamazsa b planı olarak ise Bertuğ Yıldırım'ın ismi masada bulunuyor.
Bertuğ'un ismi ezeli rakip G.Saray ile de birlikte anılıyor.
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