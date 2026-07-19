Yeni sezon öncesinde transferlerinin önemli bir kısmını gerçekleştiren F.Bahçe'de bir tane de yerli takviyesi planlanıyor.

Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferlerinin ardından dünyaca ünlü bir golcüye daha çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler bununla da yetinmeyecek.