Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!
Galatasaray'ın transfer gündeminde öne çıkan isimlerden Bruno Fernandes cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldızın sosyal medyada yaptığı son hamle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, İngiliz basınında ortaya atılan iddia ise transfer umutlarını gölgeledi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 09:27
Daha önce de Jessica Silva'nın Galatasaray formalı fotoğrafını beğendiği ortaya çıkan Portekizli futbolcunun bu tavrı taraftarları heyecanlandırdı.
MANU'DA KALACAK İDDİASI
Ancak Portekiz ve İngiliz basını, Bruno Fernandes'in Manchesten United'da kalacağını iddia etti.
A Bola ve Mirror gazetelerinin haberine göre Portekizli 10 numara, Manchester United ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve İngiltere'de kalacak.
Önümüzdeki günlerde Bruno Fernandes konusunun netleşmesi bekleniyor.
Galatasaray'da ağustos ayına kadar transferlerin yavaş yavaş şekillenmesi bekleniyor.
Bruno Fernandes'in de kariyerine İngiltere'de mi devam edeceği yoksa Türkiye'nin yolunu mu tutacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
B PLANI CAN UZUN
Fernandes olmazsa B planı olarak Frankfurt'un yıldızı Can Uzun devreye girecek.
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