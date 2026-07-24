Daha önce de Jessica Silva'nın Galatasaray formalı fotoğrafını beğendiği ortaya çıkan Portekizli futbolcunun bu tavrı taraftarları heyecanlandırdı.

MANU'DA KALACAK İDDİASI Ancak Portekiz ve İngiliz basını, Bruno Fernandes'in Manchesten United'da kalacağını iddia etti.