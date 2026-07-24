CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Galatasaray'ın transfer gündeminde öne çıkan isimlerden Bruno Fernandes cephesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Portekizli yıldızın sosyal medyada yaptığı son hamle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırırken, İngiliz basınında ortaya atılan iddia ise transfer umutlarını gölgeledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 09:27
Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Galatasaray'da transfer gündeminin 1 numarası olan Bruno Fernandes konusunda yönetimin çalışmaları devam ederken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Teknik direktör Okan Buruk'un takımda görmeyi çok istediği Portekizli oyuncu, sarı-kırmızılıların kadın futbol takımında forma giyen vatandaşı Jessica Silva'yı yakından takip ediyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Haziran ayında Galatasaray'ın renklerine kattığı Silva'nın Galatasaray forması altında "Galatasaray'da çok mutluyum" paylaşımına Bruno Fernandes'ten beğeni geldi.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Daha önce de Jessica Silva'nın Galatasaray formalı fotoğrafını beğendiği ortaya çıkan Portekizli futbolcunun bu tavrı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

MANU'DA KALACAK İDDİASI

Ancak Portekiz ve İngiliz basını, Bruno Fernandes'in Manchesten United'da kalacağını iddia etti.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

A Bola ve Mirror gazetelerinin haberine göre Portekizli 10 numara, Manchester United ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı ve İngiltere'de kalacak.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Önümüzdeki günlerde Bruno Fernandes konusunun netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Galatasaray'da ağustos ayına kadar transferlerin yavaş yavaş şekillenmesi bekleniyor.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

Bruno Fernandes'in de kariyerine İngiltere'de mi devam edeceği yoksa Türkiye'nin yolunu mu tutacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

Galatasaray'a Bruno Fernandes'ten 1 iyi 1 kötü haber!

B PLANI CAN UZUN

Fernandes olmazsa B planı olarak Frankfurt'un yıldızı Can Uzun devreye girecek.

F.Bahçe'den Lukaku çıkarması! Bonservis beklentisi...
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
Haluk Levent'in yeni skandalı: Avukatı ve galericiye milyonluk borç ve tehdit!
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan yerli operasyonu! Stopere 2 aday birden
F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yazarlar Beşiktaş-Midtjylland maçını yorumladı Yazarlar Beşiktaş-Midtjylland maçını yorumladı 08:56
Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! Italiano: 'Keşke ben oynayabilseydim' dedim! 00:52
Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! Kartal turun kapısını Dolmabahçe'de araladı! 00:52
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı! 00:52
Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon Beşiktaş-Midtjylland maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon 00:52
F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! F.Bahçe'den Leao'ya akılalmaz teklif! 00:52
Daha Eski
G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! G.Saray'ın Avusturya kamp kadrosu belli oldu! 00:52
Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... Beşiktaş'ta flaş istifa kararı! Salah paylaşımları... 00:52
G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! G.Saray'a Virgil van Dijk müjdesi! 00:52
F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! F.Bahçe'nin eski gözdesi Hull City ile anlaştı! 00:52
F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... F.Bahçe'de karar verildi! Archie Brown... 00:52
F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... F.Bahçe'de görev değişikliği! Yeni başkan... 00:52