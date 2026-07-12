Conor McGregor'ın dönüşü hayal kırıklığı ile son buldu! 5 yıl sonra çıktığı maçta sakatlandı

Ünlü İrlandalı MMA dövüşçüsü Conor McGregor, 5 yıl aradan sonra kafese geri döndü ancak dönüşü beklediği gibi olmadı. MMA dünyasının merakla takip ettiği UFC 329 organizasyonunda McGregor ile Max Holloway karşı karşıya geldi.

2021 yılındaki son maçının ardından uzun süre mücadele etmeyen McGregor, yeniden oktagona çıkarken milyonlarca hayranını heyecanlandırdı. Ancak karşılaşmanın henüz ilk dakikasında yaşanan sakatlık, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

Mücadelenin başında sağ dizinden sakatlanan McGregor, bir süre devam etmeye çalışsa da karşılaşmayı sürdüremedi. İrlandalı sporcunun yaşadığı sakatlığın ardından hakem mücadeleyi sonlandırırken Max Holloway galibiyete teknik nakavtla ulaştı.

UFC CEO'su Dana White, McGregor'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doktorlar durumu inceledi ve ACL yırtığı olduğundan şüphelendiler" ifadelerini kullandı.

Bu sakatlığın doğrulanması halinde Conor McGregor'ın en az 10 ay boyunca müsabakalardan uzak kalması bekleniyor. 37 yaşındaki dövüşçünün kariyerine devam edip etmeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Mücadelenin ardından konuşan Conor McGregor, "Adeta mahvoldum. Maça çıkarken hiçbir sakatlığım yoktu. Maçtan hemen önce kuliste tekmeler atıyor, ayağımı sağlam basıyor ve zıplıyordum. Şu an tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım. Bunu ancak cehennem gibi hissetmek diye tanımlayabilirim." İfadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR